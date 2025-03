Selena Gomez, la storia con Benny Blanco in un album di coppia

L’ex stellina Disney aveva svelato l’amore per il fidanzato nel dicembre 2023, ora pubblicano insieme il disco "I Said I Love You First"

Si chiama “I Said I Love You First”, l'album appena uscito di Selena Gomez e Benny Blanco che celebra la storia d'amore, offrendo uno spaccato unico sulla loro relazione. I due sono uniti dal dicembre 2023 e il nuovo disco nasce dalla loro intesa sentimentale e musicale. Racconta il loro incontro, l'innamoramento e il loro sguardo verso il futuro.

Photo Credit - Getty Images

L’amore sboccia nel 2023: un anno dopo arriva la proposta di nozze

È il 7 dicembre 2023 quando la cantante diffonde dal proprio profilo Instagram una foto in bianco e nero: è rannicchiata e abbracciata a un ragazzo, di cui si vede solo parzialmente il viso. “Lui è tutto ciò che si trova nel mio cuore”, scrive in un commento per rispondere ai fan. E ancora: “È la cosa migliore che mi sia mai capitata. Fine”. Il giorno successivo mostra un vistoso anello di Jacquie Aiche con l'iniziale B tempestata di brillanti. Quella lettera è di Benny, il suo ragazzo, Benny Blanco. I due artisti si conoscono da diversi anni, grazie a precedenti collaborazioni professionali come i brani “I Can't Get Enough” e “Same Old Love”.

Un anno dopo, l’11 dicembre 2024, la Gomez annuncia alla sua platea da 421 milioni di seguaci la proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato Benny Blanco. L'anello di fidanzamento presenta un diamante centrale taglio ovale di dimensioni imponenti, con una fascia di oro giallo e diamanti. “Il per sempre inizia ora”, scrive.

Photo Credit - Getty Images

Chi è Benny Blanco

Benny Blanco, nome d'arte di Benjamin Joseph Levin, nasce l’8 marzo 1988 a Reston, in Virginia. Fin da piccolo, mostra interesse per la musica e comincia a produrre basi hip-hop nella sua stanza. Agli esordi della carriera lavora con l'acclamato ma controverso produttore Dr Luke, che gli fa da mentore e gli permette di collaborare con artisti del calibro di Katy Perry, Maroon 5, Christina Aguilera, Kesha, Rihanna e Sia. Ancora, con Ed Sheeran realizza brani come "Castle on the Hill" e "Perfect". E con Justin Bieber produce "Love Yourself", uno dei brani più popolari del cantante canadese. Nel 2018 Benny Blanco incide il singolo "Eastside", con Halsey e Khalid, che conquista rapidamente le vette delle classifiche internazionali. Nel dicembre dello stesso anno esce il suo album d'esordio, "Friends Keep Secrets", accolto con favore da pubblico e critica, che lo vede collaborare con grandi nomi del Pop come Calvin Harris, Juice Wrld e Brendon Urie. Recentemente Blanco ha pubblicato un libro di ricette, "Open Wide: A Cookbook for Friends".

Photo Credit - Getty images

“Questo album è un riflesso di noi e del nostro amore”

Il nuovo progetto di coppia di Selena Gomez e Benny Blanco è l'album "I Said I Love You First", uscito il 21 marzo 2025 e anticipato dal singolo "Scared of Loving You". È stato creato quasi interamente nello studio di casa di Benny, dove i due artisti sono stati in grado di raggiungere un nuovo livello di profondità, comfort e onestà emotiva nel fare musica. "Abbiamo fatto ciò che amiamo e con chi amiamo", hanno detto. Tra i brani del disco hanno anche collaborato Finneas, i The Marias, Charli XCX, Gracie Abrams, Glorilla e Julia Michaels e Justin Tranter.

“Serena è la mia migliore amica e continua fonte di ispirazione”, ha dichiarato Blanco. E lei: “È stata l'esperienza in studio più intima che abbia mai avuto, abbiamo fatto tutto da casa, solo noi due e alcuni amici intimi. È stato fare musica per la pura gioia di farlo".

È uscito anche il videoclip della nuova traccia "Younger & Hotter Than Me", diretto dal fedele collaboratore di Blanco, Jake Schreier. L'album è stato anticipato dai brani "Sunset Blvd", il cui video è un omaggio al film "Un sogno lungo un giorno" di Francis Ford Coppola ed è ispirato alla prima uscita dei due artisti sull'iconica strada di Hollywood, "Call Me When You Break Up" con Gracie Abrams e "Scared of Loving You", prodotta dal vincitore ai Grammy, Finneas.

Photo Credit - Getty Images

"Questo album è un riflesso di noi, del nostro amore, delle nostre storie”, ha concluso la coppia. “Spero che le persone possano anche ritrovarvi una parte di loro stesse".