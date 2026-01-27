Ultima occasione: le mostre più belle da vedere prima che finiscano

Maria Lai | Antonio Marras: Paso Doble - Credits: Courtesy Press Office

A Torino il tempo è davvero contato per la retrospettiva dedicata a Lee Miller da CAMERA , in chiusura il 1° febbraio 2026. È una mostra che restituisce una figura impossibile da ridurre a un’etichetta: la fotografa surrealista, la professionista capace di fare moda senza perdere profondità, la reporter che attraversa la guerra con lucidità e coraggio. Il percorso mette insieme immagini e contesti con un taglio che parla anche a chi oggi lavora con l’immagine editoriale: perché Miller non è solo uno sguardo, è un modo di stare dentro il tempo.

Ma non temete, perché nelle prossime settimane ci penseranno moda e fotografia a occupare la scena, tra grandi autori e dialoghi inediti.

Tra gennaio e febbraio , in particolare, terminano alcune delle più interessanti retrospettive che hanno contraddistinto lo scorso anno. Motivo in più per organizzare un weekend all’insegna dell’arte e della cultura e recuperarle prima che sia troppo tardi.

Il 2026 sarà un anno di grandi mostre in Italia , in continuità con un 2025 che non ha deluso e che ha offerto una grande varietà di esposizioni da nord a sud.

Lee Miller, Nusch Éluard seduta su un'auto, Golfe Juan, France 1937 © Lee Miller Archives, England 2025 - Credits: Courtesy Press Office

Sempre a Torino, a Palazzo Madama, Bianco al femminile chiude il 2 febbraio 2026 e vale la visita per chiunque voglia capire quanto un colore possa essere un dispositivo culturale. Il bianco della seta e del lino, i ricami, i merletti, l’evoluzione degli accessori e dei codici fino all’abito da sposa: la mostra tiene insieme tecnica, simboli e storia sociale, con un racconto che attraversa secoli e rende evidente una cosa semplice: la moda nasce anche da mani, rituali e saperi spesso rimasti ai margini del racconto ufficiale.

A Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, si arriva all’ultimo giro per Chagall, testimone del suo tempo, aperta fino all’8 febbraio 2026. L’impatto è quello delle grandi mostre: ampiezza, ritmo, densità e la capacità di Chagall di trasformare memoria e identità in immagini poetiche e insieme precise, dove la leggerezza non è mai superficialità.