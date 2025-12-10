La donna, il tempo: Torino si tinge di bianco

Bianco al Femminile, Palazzo Madama, Torino

È la tinta originaria della seta e del lino, la più pura e la più carica di significati, quella che per secoli ha accompagnato la storia, l’immaginario e il lavoro delle donne. Il bianco a Palazzo Madama, a Torino, il riallestimento della Sala Tessuti diventa occasione per esplorare questo legame profondo e millenario, attraverso un’esposizione che riunisce cinquanta manufatti delle collezioni museali, sei restaurati per l’occasione e quattordici mai esposti prima.

Curata da Paola Ruffino, la mostra costruisce un viaggio emozionale e documentario nella storia del bianco, dalle trame del Medioevo al candore dell’abito da sposa novecentesco. È una narrazione che parla di femminilità perché le donne, nei secoli, sono state esecutrici e custodi di queste opere d’arte quotidiana.