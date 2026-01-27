Smartglasses: quali scegliere per guardare al futuro

Mobile World Congress 2025 - Credits: Getty Images

Gli Smart Glasses (letteralmente, occhiali intelligenti) non sono più un’idea fantascientifica, ma una realtà che si sta facendo sempre più largo nel nostro guardaroba tecnologico (qui tutte le novità dal CES di Las Vegas). Li si riconosce dallo spessore delle aste e da quei piccoli inserti che nascondono microfoni, altoparlanti, sensori o addirittura minuscoli schermi. In sostanza, sono montature che uniscono design e circuiti per offrirci funzioni oggi disperse tra smartphone, auricolari e display.

Esistono modelli pensati per immortalare e condividere la nostra vita in tempo reale, altri che proiettano testi o icone nel campo visivo tramite un display a guida d’onda (un sistema che permette di vedere immagini “sospese” davanti agli occhi senza avere uno schermo vero e proprio), altri ancora che trasformano la realtà in un maxischermo virtuale e, infine, occhiali che migliorano ascolto e qualità audio, ideati per chi ha difficoltà uditive. Nati per stupire, questi dispositivi hanno ancora limiti in termini di peso, autonomia e adattamento alle lenti da vista, ma raccontano già molto del futuro che ci attende.

Smart glasses per storytelling e social

In questa categoria rientrano tutti quegli smart glasses dotati di fotocamera e telecamera, seppur miniaturizzate. In questo universo di dispositivi pensati per raccontare, sorprendere e documentare ogni istante, spiccano i Ray-Ban Meta Gen 2, cioè di seconda generazione. Con la loro aria da classici Wayfarer – gli iconici modelli squadrati diventati simbolo del brand – nascondono un piccolo arsenale: una fotocamera ultrawide da dodici megapixel in grado di registrare video verticali 3K, altoparlanti integrati nelle aste e un array (struttura complessa) di cinque microfoni che cattura voce e ambiente per restituire un audio ottimale. La memoria interna da 32 GB consente di salvare ore di video, mentre l’autonomia di otto ore e la custodia-batteria che aggiunge altre quarantotto ore permettono di affrontare un weekend fuori porta senza ansie.

Grazie a Meta AI è possibile scattare foto, avviare una diretta o rispondere ai messaggi con un semplice comando vocale; ma anche ascoltare traduzioni dal vivo. Mentre per capire cosa ci circonda basta inquadrare la scena o l’oggetto, pronunciare “Hei Meta” e porre la domanda per ascoltare istantaneamente la risposta. Così, ad esempio, visitare un museo è tutta un’altra esperienza per coloro che sono curiosi di capire cosa stanno osservando. Abbiamo, inoltre, le versioni sportive, firmate Oakley, che condividono la stessa architettura dei Ray-Ban, ma strizzano l’occhio a ciclisti, runner e agli appassionati di sport invernali. Se da un lato questi occhiali spalancano un nuovo canale narrativo — una corsa vista in prima persona, le mani che cucinano, il tamburellare sul volante nel traffico — dall’altro ricordano che indossare cinquanta grammi di elettronica sulle tempie non è (ancora) comodissimo, soprattutto per chi porta gli occhiali tutto il giorno.