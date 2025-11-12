Passione cuissardes, perché gli stivali al ginocchio (ri)conquistano tutti

Ci sono figure che attraversano il tempo con la stessa forza di un fotogramma. Una è Julia Roberts in Pretty Woman, cuissardes lucidi e passo sicuro: un’immagine così potente da essere diventata, per anni, la sintesi immediata di cosa fossero questi stivali nella cultura pop. Ma quella rappresentazione – simbolo di una sensualità diretta, quasi dichiarativa – è solo una tappa nella storia degli stivali alti sopra il ginocchio. E soprattutto, è una tappa che oggi si guarda da un’altra prospettiva.

In origine erano stivali maschili, indossati nel Seicento dai cavalieri, dove la funzione era proteggere, non sedurre. È negli Anni ’60, quando la donna comincia a ridefinire il proprio ruolo sociale e visivo, che i cuissardes entrano a far parte del guardaroba femminile. Yves Saint Laurent e Roger Vivier li introducono come estensione della gamba, come gesto di presenza. Non ornamento, ma struttura. Con il passare dei decenni, l’immaginario cambia: negli Anni ’90 si caricano di erotismo urbano, nei Duemila diventano simbolo di glamour esibito.

Oggi ritornano, ma con un linguaggio completamente diverso.