Hobo bag: quale modello scegliere (per ogni stile)

Un modello di Hobo bag firmato Sarawong, perfetto per chi ama i colori decisi; sfilata FW2526 – Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La borsa, si sa, è l’accessorio a cui una donna non può rinunciare. Contiene un universo al femminile, un po' come un piccolo rifugio in cui portare tutto il necessaire. In un mondo di modelli dai tanti volti, ce n’è uno che non abbandona mai il podio dei must-have: la Hobo bag.

Morbida e caratterizzata dalla forma a mezzaluna, è pensata per adattarsi al corpo e muoversi con chi la indossa. Nasce negli Anni ’60 e ’70 come simbolo di libertà e praticità: tendenzialmente ampia, non rigida e portata spesso sulla spalla, come un gesto naturale.

Sinuosa e facile da indossare - a mano o a tracolla - sta bene su tutto: di giorno, sopra ad outfit casual o formali, e di sera, quando il luccichio della vita mondana chiama a vivere la nightlife delle metropoli cool, sugli abbinamenti più sofisticati. L’importante è scegliere la versione ad hoc per ogni situazione.

X-Style vi racconta 3 tipologie di Hobo bag perfette per ogni stile.

Hobo bag autumn style

L’autunno da sempre conquista gli animi più romantici per la sua palette di colori dalle mille sfumature terrose. Dalle nuances del marrone testa di moro a quelle del nocciola, fino al bordeaux del vino passando per gialli ed arancioni al massimo dell’intensità. Queste tonalità, che scaldano cuore e mente e fanno respirare aria di spezie e tè caldo, abbracciano abiti ed accessori. Così il foliage va in scena anche nelle Hobo bag.

La maison francese Louis Vuitton la propone in damier: le sfumature del marrone si alternano anche nelle versioni mini o nella variante con il monogram che si staglia su un vibrante color “vendemmia”. Non mancano le creazioni in cui le nuances ricordano gli alberi in ottobre ricoperti di foglie intinte nella tavolozza dell’ocra. Tutte perfette per rendere ancora più chic look in stile country.