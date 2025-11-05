Hobo bag: quale modello scegliere (per ogni stile)
Accessorio protagonista dei guardaroba più glamour, la Hobo bag è da annoverare tra i pezzi chiave dell’autunno-inverno 25/26. Nelle tonalità autunnali, nera, colorata e giocosa in pelo o ricca di cristalli: ecco tre modi per sceglierla al meglio come le trendsetter
Un modello di Hobo bag firmato Sarawong, perfetto per chi ama i colori decisi; sfilata FW2526 – Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
La borsa, si sa, è l’accessorio a cui una donna non può rinunciare. Contiene un universo al femminile, un po' come un piccolo rifugio in cui portare tutto il necessaire. In un mondo di modelli dai tanti volti, ce n’è uno che non abbandona mai il podio dei must-have: la Hobo bag.
Morbida e caratterizzata dalla forma a mezzaluna, è pensata per adattarsi al corpo e muoversi con chi la indossa. Nasce negli Anni ’60 e ’70 come simbolo di libertà e praticità: tendenzialmente ampia, non rigida e portata spesso sulla spalla, come un gesto naturale.
Sinuosa e facile da indossare - a mano o a tracolla - sta bene su tutto: di giorno, sopra ad outfit casual o formali, e di sera, quando il luccichio della vita mondana chiama a vivere la nightlife delle metropoli cool, sugli abbinamenti più sofisticati. L’importante è scegliere la versione ad hoc per ogni situazione.
X-Style vi racconta 3 tipologie di Hobo bag perfette per ogni stile.
Hobo bag autumn style
L’autunno da sempre conquista gli animi più romantici per la sua palette di colori dalle mille sfumature terrose. Dalle nuances del marrone testa di moro a quelle del nocciola, fino al bordeaux del vino passando per gialli ed arancioni al massimo dell’intensità. Queste tonalità, che scaldano cuore e mente e fanno respirare aria di spezie e tè caldo, abbracciano abiti ed accessori. Così il foliage va in scena anche nelle Hobo bag.
La maison francese Louis Vuitton la propone in damier: le sfumature del marrone si alternano anche nelle versioni mini o nella variante con il monogram che si staglia su un vibrante color “vendemmia”. Non mancano le creazioni in cui le nuances ricordano gli alberi in ottobre ricoperti di foglie intinte nella tavolozza dell’ocra. Tutte perfette per rendere ancora più chic look in stile country.
Alcuni modelli di Hobo bag proposti dalla maison Louis Vuitton nella sfilata FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Stesso mood per le Hobo bag del brand Jil Sander, con fantasia “pitone” sui colori del sabbia con ombreggiature dark brown. Da Stella McCartney l’ecopelle - sempre tra le protagoniste indiscusseper la moda sostenibile proposta dalla stilista - si immerge nella tonalità del vin brulé, tra tasche con cerniere funzionali dalle diverse dimensioni.
Chi ama il buio della notte è difficile che viri verso altri lidi e decida di sostituire le tonalità corvine con altre nuances che ne fanno le veci. E anche in questo caso le Hobo bag non deludono i gusti di coloro che percorrono la strada de “il nero è il colore sofisticato per eccellenza”.
Tra i modelli più in voga, quelli stretti e lunghi di Versace, che illumina la sua Hobo bag di pelle nera liscia con l’iconica testa di Medusa posta al centro, perfetta sia su outfit in denim che sopra a mises più formali. Per le amanti del “lessi is more” sono ideali i modelli di Pierre Cardin, dalla forma allungata in verticale e altamente “geometrica” con manico metallico, per un look raffinato e sobrio.
Da sinistra: Versace, sfilata FW2526; Pierre Cardin, sfilata FW2526 - Credits: Launchemtrics.com/Spotlight
Anche la casa di moda francese Balmain conquista con le sue Hobo bag “dark”, perfette per chi ha uno spirito posh, ma dalle note rock. Nascono così modelli in pelle nere bombata che comunicano morbidezza. Nella tonalità corvina, che conquista quasi l’intera borsa, i dettagli metallici color ottone donano quel tocco “freddo” all’accessorio.
E per coloro che vogliono farsi notare, ecco il modello che prende vita da un susseguirsi di strisce di pelle profilate con cerniere. Originalità a portata di zip, per abbinamenti casual o più costruiti, adatta ad una donna sicura di sé, che non rinuncia alla femminilità e che conosce bene il potere degli accessori.
Le Hobo bag pop: il gioco tra cristalli, pelo e colore
Ci sono personalità dalle mille sfumature che, per essere felici, necessitano di colore e spensieratezza. Le borse consentono di completare un outfit donando proprio quel tocco sbarazzino e fresco a mises eleganti o formali. Ma possono essere anche la ciliegina sulla torta per look già eccentrici.
Da Gucci una valanga di pelo colorato veste Hobo bag maxi: dal rosa confetto al verde bottiglia passando per la tonalità angelica del bianco, questi accessori sprizzano allegria ed energia da ogni ciuffo che li ricopre. La quantità di accostamenti stravaganti che può nascere è pressoché infinita.
Soffici e morbide come peluche sono anche le creazioni di Miu Miu e Fendi. Il marchio della Signora della moda, Miuccia, propone una Hobo bag mini di montone, irrinunciabile nel colore di stagione bianco sporco.
E da Fendi tonalità chiare tingono modelli di grandezza media; l’aspetto setoso dona un tocco romantico all’accessorio e rende sofisticato un intero outfit.
E chi ama splendere – nel vero senso della parola – può scegliere la mini Hobo bag di Philipp Plein ricoperta da una cascata di cristalli: una vera e propria borsa gioiello per le occasioni più importanti.
Philippe Plein, sfilata FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
La Hobo Bag, è assodato, è protagonista dei guardaroba più glamour e all’avanguardia. Voi quale preferite?