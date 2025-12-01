Anelli, ecco i più belli da regalare a Natale

fashion 01 dicembre 2025

Brillano come stelle dai riflessi caleidoscopici, illuminando le mises su cui vengono sfoggiati ed impreziosendole come solo i veri tesori sanno fare. Sono gli anelli perfetti da scegliere come cadeaux per la vigilia, che portano con sé gemme da mille e una notte e significati importanti

Gli anelli, nelle loro diverse sfaccettature, sono da sempre tra i bijoux più ricercati per regalare oggetti preziosi a chi amiamo e comunicare i propri sentimenti. A Natale soprattutto - Credits: Getty Images

L’arrivo delle festività natalizie culla i sentimenti più profondi e fa nascere la voglia di sorprendere le persone che amiamo con regali che rappresentino – nella forma e nel valore – tutto ciò che proviamo. I gioielli sono tra i regali che, molto spesso, rispondono alle esigenze di chi desidera dimostrare il proprio amore con un gesto, verso una persona amata o nei confronti di se stessi. Tra questi, gli anelli ricoprono un ruolo di primaria importanza. X-Style vi racconta alcuni modelli realizzati dalle maison più prestigiose talmente ricchi di fascino da essere perfetti per essere ricercati doni natalizi da posizionare sotto l’albero. Anelli per brillare come l’arcobaleno Le personalità che amano i colori vivaci sfoggiano con piacere look frizzanti e dalle nuances che toccano palette dalle cromie più varie. Queste anime gioiose quasi sicuramente non possono fare a meno di voler splendere anche grazie a creazioni orafe su cui pietre dalle tonalità allegre trionfano in tutta la loro brillantezza. È quasi come sfoggiare un bellissimo prato fiorito indossare l’anello in oro rosa con zaffiri rosa, blu, arancio e verde, ametista, rubino e zircone della collezione Iconica di Pomellato. Le pietre sono incastonate in quello che, in tempi più datati, era il metallo prediletto alla corte degli Zar di Russia. L’oro rosa - nella sua combinazione di oro puro, rame e argento - è perfetto per valorizzare gemme dai colori più diversi, grazie alle sue sfumature calde ed avvolgenti. Un anello che si trasforma in un abbraccio.

Anello in oro rosa con zaffiri rosa, blu, arancio e verde, ametista, rubino e zircone; Collezione Iconica, Pomellato - Credits: Ufficio stampa

Sfolgorio di sfumature ricche di energia anche nelle fedine realizzate da Pisa Diamanti. A fascia larga o stretta, queste creazioni danno vita a gioielli dalle gemme color mare o dalle tonalità rubine, sottoforma di anelli in cui le pietre sono incastonate come in veri e propri mosaici. Per chi ama queste atmosfere, ecco l’anello Diade Full Pavé, con diamanti taglio princess che si uniscono a zaffiri o rubini taglio marquise.

L’anello Diade Full Pavé con diamanti taglio princess uniti a zaffiri o rubini taglio marquise; Pisa Diamanti - Credits: Ufficio Stampa

Esplosione di colori nelle pietre più preziose anche per le creazioni di Damiani. Chi ama gli anelli dalla fascia stretta - che solo a guardarli fanno volare la mente al mare color smeraldo della Costa Azzurra o a quello blu intenso della Costiera Amalfitana fino al rosso intenso delle atmosfere natalizie più sofisticate - può scegliere i modelli in oro bianco della collezione Belle Époque, nelle tre varianti da sogno: ai diamanti si uniscono smeraldi, zaffiri o rubini. Per mani che brillano ad ogni riflesso di luce.

Da sinistra gli anelli Belle Époque con diamanti uniti a smeraldi, rubini o zaffiri - Credits: Ufficio Stampa

Splendere come veri tesori non è mai stato così ricco di colore! Animali, fiori e cuori: un anello per ogni desiderio Sagome e forme ispirate alla natura sono da sempre un grande spunto per dare vita a creazioni artistiche sia nel mondo della moda che in quello della gioielleria, tanto da fare diventare spesso flora e fauna icone emblematiche dei brand. Tra queste un esempio è il serpente, divenuto uno dei simboli più caratteristici della maison Bvlgari, soggetto animalier che personalizza in modo grintoso le mani di chi non sa rinunciare alla brillantezza regalata da un prezioso splendente. Ed ecco allora l’anello Serpenti Viper, in cui il corpo della creatura prende vita dalla lavorazione dell’oro rosa, mentre testa e coda scintillano grazie a diamanti dai mille riflessi.

L’anello Serpenti Viper in oro rosa e diamanti; Bvlgari - Credits: Ufficio Stampa

A Natale, con Chopard, si può regalare il proprio cuore anche sottoforma di anello. Per le più romantiche sono perfetti i due cuori che si guardano, uno più piccolo e l’altro più grande, che caratterizzano l’anello Happy Hearts. L’oro rosa etico addolcisce ogni momento vissuto, reso ancora più lucente grazie ai diamanti e alla madreperla. Per coloro che amano i fiori, invece, oltre alle composizioni che inebriano la casa di profumi delicati, ecco che anche le mani possono sbocciare indossando gli anelli Happy Diamonds, realizzati anch’essi in oro rosa etico, in cui diamanti mobili liberi tra due vetri zaffiro danno vita ad una corolla che si posa sul dito.

A sinistra l’anello Happy Hearts in oro rosa etico, diamanti e madreperla e, a destra, la creazione Happy Diamonds in oro rosa etico e diamanti - Credits: Ufficio Stampa

Ed ecco che questi bijoux trasformano chi li indossa in Madre Natura. Polvere di stelle Chi ama i gioielli dai riflessi più neutri e dai tagli più classici può scegliere bijoux che brillino come polvere di stelle. Il cassetto delle gioie risplende tra oro rosa, giallo e bianco uniti a diamanti che luccicano nelle creazioni più preziose, inondando di luce tutto ciò che li circonda. Eterei l’anello Diade Full Pavé in oro bianco con diamanti taglio princess e marquise di Pisa Diamanti e la fedina della collezione Belle Époque Reel in oro bianco e diamanti di casa Damiani. Nell’anello B.zero1 di Bvlgari il calore dell’oro giallo si unisce ai diamanti, che invece da Pomellato si sposano - bianchi - con il romanticismo dell’oro rosa in un gioiellodella collezione Iconica. Le amanti delle linee tradizionali, ma con un tocco di avanguardia, possono virare verso il modello Ice Cube in oro rosa etico e diamanti bianchi di Chopard, in cui tre fedine sottili si uniscono in un’unica creazione da sogno.

Da sinistra in basso e senso orario: anello Diade Full Pavé in oro bianco con diamanti taglio princess e marquise, Pisa Diamanti; anello B.zero1 in oro giallo e diamanti, Bvlgari; anello a tre fedine Ice Cube in oro rosa etico e diamanti, Chopard; anello Belle Époque Reel in orobianco e diamanti, Damiani;anello in oro rosa e diamanti bianchi, collezione Iconica, Pomellato - Credits: Ufficio Stampa