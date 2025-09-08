Chi è Alexandra Saint Mleux, la fidanzata di Leclerc che ha fatto impazzire Monza

Al Gran Premio di Monza, i riflettori non si sono concentrati solo sulla pista. È stata la fidanzata del pilota della Ferrari a conquistare la scena

Nonostante Charles Leclerc, al GP di Monza non abbia sfoggiato una buona performance chiudendo in quarta posizione, tutti gli occhi erano inevitabilmente puntati su di lei: Alexandra Saint Mleux, fidanzata del campione di Formula Uno.

Chi è?

Alexandra Saint Mleux è molto più di una wag.

Influencer francese con studi in storia dell’arte (École du Louvre) e collaborazioni con brand come Rhode e MESHKI (per cui ha lanciato una linea resort nel 2025), Alexandra è tra le WAG più influenti della F1.

La sua presenza nel paddock ha fatto parlare – e sognare – molte persone.

I suoi outfit, raramente ostentati, richiamano sempre quell’eleganza disinvolta che trasmette tanta freschezza e fascino autentico.

Proprio per questo continua a essere uno dei punti di riferimento più ammirati tra le donne della Formula 1.

Già dal giorno delle prove, Alexandra, ha catalizzato l’attenzione con outfit studiati e sorprendenti.

I look di Monza

Ha iniziato con un long dress leopardato firmato Rodarte, impreziosito da inserti in pizzo nero, accessoriato con la mini Devotion Bag di Dolce&Gabbana e i sandali Oran di Hermès.

Alexandra Saint Mleux all’Autodromo Nazionale di Monza per il Gran Premio di F1, 2025 Credit Getty Images

Il giorno seguente è stato all’insegna dei toni intensi del rosso e del nero: Alexandra ha scelto un abito d’archivio Dolce&Gabbana, il celebre “flamenco dress”, caratterizzato da corsetto lingerie a vista e stampa floreale rossa su fondo di seta nera.

Coordinati i sandali in satin nero, decorati da rose rosse sul cinturino, e la Marlene Bag, un intramontabile classico.

A condividere con lei il ruolo di protagonista, il fedele cagnolino Leo, con guinzaglio in pelle azzurra firmato DG, maison che dedica da sempre attenzione speciale anche agli amici a quattro zampe.

Per il sabato, Saint Mleux ha scelto un registro più bon ton: giacca in tweed nero, shorts in gabardine e un foulard in seta jacquard a rose rosse, ancora una volta Dolce&Gabbana, a completare il look.

Alexandra Saint Mleux all’Autodromo Nazionale di Monza per il Gran Premio di F1, 2025 Credit Getty Images

La domenica invece è tornata a un mood romantico con il rose-print charmeuse dress di DG, abbinato a orecchini del brand a forma di croce in nero e oro, mules in pelle nera lucida e la mini Marlene Day Bag.

Alexandra Saint Mleux all’Autodromo Nazionale di Monza per il Gran Premio di F1, 2025 Credit Getty Images

Anche il guinzaglio di Leo non è passato inosservato: questa volta in versione animalier, sempre Dolce&Gabbana.

