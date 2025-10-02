Parigi Fashion Week SS26: Balmain, il dettaglio come sistema

Fashion 02 ottobre 2025

La sfilata parigina segna un passaggio di maturità per la maison: dalla costruzione monumentale a un approccio più poroso e organico. Lavorazioni invisibili, materiali vivi, accessori-scultura definiscono il nuovo corso.

Balmain SS26 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Architettura che si scioglie Balmain ha sempre lavorato sulla dialettica tra corpo e armatura: spalle scultoree, volumi architettonici, tessuti compatti. Nella collezione presentata ieri, Olivier Rousteing ha scelto di alleggerire la struttura, operando un passaggio quasi metodologico: non eliminare la geometria, ma renderla flessibile. Le spalle restano un segno identitario, ma smussate e decostruite, con linee inclinate che accompagnano il trapezio anziché dominarlo. È una geometria che non impone, ma interpreta il movimento naturale.

Superfici organiche La ricerca sui materiali è stata centrale. Organze trattate con finissaggi che ne aumentano la trasparenza, sete sfumate a immersione cromatica, maglierie a punto aperto che permettono al tessuto di respirare. In alcuni casi, Rousteing ha alternato trame compatte a inserti di tessuto “a rete” in modo quasi modulare, creando superfici ibride: rigide e liquide nello stesso capo. Il risultato è un dialogo costante tra opacità e trasparenza, densità e leggerezza.

Il ricamo come topografia Elemento chiave della collezione: le applicazioni marine. Non semplici decori, ma veri ricami a rilievo che trasformano la superficie tessile in una mappa tattile. Conchiglie cucite come micro-strutture, perle volutamente irregolari, inserti lignei integrati con tecniche di intarsio. Si percepisce un approccio quasi “topografico” al ricamo, che non disegna, ma scolpisce il tessuto. Questa scelta reinterpreta il concetto di couture: non più ornamento aggiunto, ma stratificazione che ridefinisce la materia. Un dettaglio tecnico di grande rilievo: la costruzione invisibile. Le cuciture sono nascoste con ribattiture interne, le fodere sono integrate nel perimetro del capo senza interruzioni visive, gli orli sono rifiniti con micro-punti mano. L’effetto complessivo è quello di una superficie continua, in cui il lavoro sartoriale si percepisce più per assenza che per presenza. È qui che Balmain si allinea alla tradizione dell’haute couture francese, dove la perfezione è un concetto tattile, non visivo.

