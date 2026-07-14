Le maxi collane dell’estate 2026

fashion 14 luglio 2026

Volumi oversize, layering e attitudine bold, il corpo brilla con i gioielli dallo stile massimalista

Di Valeria Boraldi

Zimmermann, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Appariscenti, luminose, over. Le collane dai volumi XXL sono tra i gioielli must-have irrinunciabili in questa estate 2026. Portate da sole esaltano il décolleté divenendo protagoniste di look che amano farsi notare. Indossate una sull’altra formano un layering materico - con catene dalle diverse lunghezze, charms e mille sfumature - che fa respirare aria di “mare”. Abbinate a costumi interi o bluse, ad abiti lunghi o corti, ma anche a giacche da smoking o portate a fior di pelle: le maxi collane sono pronte a definire look da mille e una notte. Ecco le ispirazioni più belle per indossare bijoux dall’effetto “maxxing” Cascate d’oro

Missoni, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Bagliori di luce impreziosiscono i corpi che indossano le collane dorate. Adagiate singolarmente intorno al collo e sul décolleté o rigirate su se stesse per un layering dall’effetto metallico creano un sofisticato mood bizantino perfetto per esaltare anche l’abbronzatura estiva. Come le collane Missoni - che terminano in medaglioni compatti- ideali per essere indossate sopra costumi interi dallo scollo profondo a V e dalla palette cromatica che vira dal blu al viola. Abbinate a un gilet in tinta portato aperto sprigionano vibe vacanziere. Trecce di fortuna

Giorgio Armani, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il motivo a treccia è da sempre tra i più amati nel panorama dei dettagli che possono arricchire capi e accessori. Utilizzata agli inizi del XX secolo per rendere ancora più resistenti e isolanti i vestiti dei marinai, questa lavorazione materica - sia elemento funzionale sia simbolo di buon auspicio per i pescatori - è ormai essenziale anche nel mondo dei bijoux e della tradizione orafa. Un esempio? Giorgio Armani, che decora il décolleté con multifili intrecciati gli uni agli altri, quasi a formare un ampio colletto tondo da posare su capi preziosi. Fili neri, viola, azzurri e bianchi formano una palette cromatica minerale che illumina con profondità le notti d’estate. Collane lunghe e hippie style

Nina Ricci, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Negli anni ’70 Jackie Kennedy amava indossarle sopra a completi in denim, tra camicette e jeans a palazzo dal taglio sartoriale. In quegli anni le collane lunghe e con pietre tonde - scure o colorate - impazzavano nei look di chi amava sentirsi libero e alla moda. Pronti a donare movimento a capi dalle linee pulite o a rendere ancora più estrosi outfit già ricchi di spirito ribelle, questi bijoux si confermano tra gli accessori da indossare nella bella stagione, regalandole un po' di energiche vibe hippie. In questa Primavera/Estate 2026 - al posto di bluse o camicette - décolleté e busto sono messi in risalto da maxi necklace che illuminano la figura con i loro riflessi materici. Come abbiamo visto sulle passerelle di Nina Ricci, dove lunghe collane con pietre tonde danzano tra i revers di una giacca da smoking ricoperta di paillettes bronzee. Alla corte del Re Sole

Saint Laurent, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Ambiente sfarzoso e luci che risplendono ad ogni angolo. È questa l’atmosfera che si respirava assistendo alla sfilata Primavera/Estate 2026 di Saint Laurent. Sullo sfondo, la Tour Eiffel; in passerella, abiti che prendono forma in un trionfo di taffetà, texture dall’allure regale come i vistosi gioielli che la accompagnano. Dettagli all’ordine del giorno alla corte del Re Sole. Ma anche noi, in questa bella stagione contemporanea, possiamo sentirci un po’

“a palazzo” indossando una catena argentata da cui pendono diademi a croce con pietre imponenti e ciondoli a goccia, perfetti per arricchire di movimento il gioiello. Questi preziosi sono creati per essere guardati - e indossati - sopra abiti da fiaba color oro, lunghi e dalle spalle iper bombate, ideali per una mise massimalista sotto ogni punto di vista. Principesse dei mari

Otté, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Un tocco magico al sapore di mare e di sale. Come? Indossando una collana con maxi conchiglia che esalta il décolleté con tutta la sua maestosità. Brilla come una creatura eterea che esce da un guscio prezioso la collana di Otté: abbraccia il collo con un tubolare argenteo mentre una grande conchiglia rosa e porpora si adagia sul petto come fosse una delicata distesa di sabbia. Un gioiello che dona un’aura romantica e fiabesca, ideale per accompagnare uno spaghetti dress lungo e dalla gonna a sirena. Maxi perle, ma in versione space age

Patou, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Nel film Colazione da Tiffany (1961) Audrey Hepburn indossa un collier di perle da far girare la testa. Bon ton se indossato a un filo; più strong se i fili aumentano. Quest’estate la rilettura dalle passerelle abbraccia, invece, palette spaziali, per una rivisitazione edgy. Per Patou la chiave è esagerare con strati di sfere argentate che - uno sull’altro - avvolgono il collo quasi a formare una gorgiera, tra lo stile medievale e la space age. Una collana da indossare con minidress minimal e monochrome. Collana o top?

Stella Jean, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight