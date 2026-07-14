La sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda AI 2026-2027 a Taormina

fashion 14 luglio 2026

La Sicilia in fiore veste la couture: tra rose, tulle e ricami tridimensionali, al Parco Botanico Radicepura va in scena la visione spettacolare di Stefano Dolce e Domenico Gabbana

Di Giulia Pacella

Courtesy Press Office

Quattordici anni dopo il primo Grand Tour siciliano, Dolce&Gabbana torna a Taormina per uno degli appuntamenti più attesi del calendario dell'Alta Moda internazionale. Tre giorni di eventi esclusivi - tra il Teatro Antico, il mare e le pendici dell'Etna - dedicati alle creazioni più preziose della maison. Domenica 12 luglio l'Alta Gioielleria, martedì 14 l'Alta Sartoria dedicata all'uomo e, nel mezzo, la sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda Autunno/Inverno 2026-2027 andata in scena durante la serata di lunedì 13 luglio al Parco Botanico Radicepura. Un luogo in cui ricerca, paesaggio e cultura sono in dialogo perenne e i cui giardini non sono una semplice scenografia, ma la matrice creativa della sfilata e l'ispirazione tangibile della collezione.

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È qui che Stefano Dolce e Domenico Gabbana hanno dato forma alla propria visione di lusso assoluto: opulento, teatrale, barocco, profondamente italiano e indissolubilmente legato alla Sicilia. Un viaggio nell'eccellenza del saper fare che trova così nella couture il suo momento più spettacolare. Ma mentre a Parigi l'Haute Couture ha cercato una nuova idea di modernità e Fendi a Roma ha guardato all'essenzialità, Dolce&Gabbana sceglie la strada opposta e riafferma senza compromessi la propria idea di Alta Moda. Dall'altro lato, anche su questa passerella emerge una continuità con il grande trend botanico che ha attraversato tutta la Haute Couture Week. Ma se Dior lo affronta in modo organico e quasi scultoreo, Chanel attraverso un giardino immaginario e Balenciaga come preziose lavorazioni couture, Dolce&Gabbana lo traduce attraverso il suo tipico massimalismo espressivo, facendo dei fiori un elemento strutturale ed essenziale dell'abito.

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In passerella un’esplosione botanica Rose, peonie e corolle sbocciano direttamente dai bustier ricamati; maxi gonne di tulle si aprono come fiori in pieno blooming; applicazioni tridimensionali, ricami, intarsi e drappeggi costruiscono silhouette che sembrano vere architetture botaniche. È la celebrazione di quel decorativismo che da sempre appartiene al vocabolario di Dolce&Gabbana e che qui raggiunge una delle sue espressioni più spettacolari. Accanto all'esplosione cromatica dei giardini in fiore, emerge l'altra anima della maison: quella del nero siciliano. Pizzi trasparenti, velluti sontuosi, tubini impreziositi da frange: in passerella sfilano i codici iconici e leggendari del brand, raccontando una femminilità intensa e sensuale, che guarda alla tradizione isolana ma la trasforma attraverso il linguaggio dell'Alta Moda.

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E poi sontuose cappe teatrali, abiti barocchi e lavorazioni preziosissime. Le silhouette sono volutamente monumentali. Ball gown dalle proporzioni regali, volumi costruiti attraverso infiniti strati di tulle, abiti-corolla che sbocciano attorno al corpo, mantelle scenografiche rifinite di pelliccia e dettagli gioiello ribadiscono un concetto preciso: la couture non ha nulla a che fare con il minimalismo, anzi ne prende le distanze perché il suo scopo è rompere l’ordinario. L’alta moda di Domenico Dolce e Stefano Gabbana vuole sbalordire, stupire, lasciare a bocca aperta, far sognare e nel farlo mostra il lato più suadente e straordinario del savoir-faire. La collezione è una dimostrazione di maestria artigianale, in cui il paesaggio botanico è protagonista assoluto. Ogni superficie diventa occasione di ricamo, ogni tessuto racconta ore di lavorazione, ogni silhouette è pensata per trasformare chi la indossa in una moderna regina mediterranea. Una donna romantica, sensuale, teatrale, che veste letteralmente un giardino.

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