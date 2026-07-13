Il pigiama è la nuova uniforme dell’estate 2026, dalle occasioni informali alle serate più glam

fashion 13 luglio 2026

In raso, seta o cotone, con stampe sofisticate, palette gentili o dettagli preziosi, ispirazioni e idee shopping per look impeccabili da mattina a sera

Di Federica Caiazzo

Dolce&Gabbana - Credits: Getty Images Spring/Summer 2026-2026

Non più relegato esclusivamente al cassetto della lingerie, il completo coordinato in seta, raso o cotone leggero – leggi alla voce: pigiama – torna protagonista indiscusso dei look serali estivi più sofisticati. Perfetta sintesi (stilistica) di nonchalance e femminilità, possiede il giusto je ne sais quoi per interpretare con spirito effortless chic l’eleganza della bella stagione. Seta e raso ne illuminano la silhouette con riflessi preziosi, mentre il cotone, fresco e impeccabile, si presta a interpretazioni minimali e più casual. Il risultato? Un effetto finale che privilegia comfort e ricercatezza, trasformando il pigiama in un vero passepartout da indossare da mattina a sera. Monocromatico, il lusso della semplicità Di giorno come di sera, la riuscita del look dipende soprattutto dalla qualità del tessuto e dalla sua texture. Per il giorno, il pigiama in cotone a righe celeste resta una delle opzioni più raffinate: la camicia si porta rigorosamente aperta sopra una T-shirt o una canottiera bianca, mentre i pantaloni lunghi si abbinano a ciabattine in pelle e a una maxi-borsa di paglia con dettagli color cuoio o cammello.

Street Style - Credits: Getty Images

Per la sera, il minimalismo si veste di sfumature più sofisticate. Il completo satin color tortora è tra le scelte più versatili della stagione e trova il perfetto equilibrio con accessori in pelle nera, dalle ballerine ai mocassini, fino agli stivaletti quando arriverà il momento del rientro in città. Da non sottovalutare nemmeno i completi nelle sfumature degradé, che mantengono l'armonia del monocromatico pur giocando con passaggi delicati tra una nuance e l'altra. Camicia completamente abbottonata e pantaloni fluidi diventano la base ideale da reinterpretare con jelly sandals in plastica trasparente o colorata per un tocco glamour e decisamente estivo. Fantasie protagoniste: righe, fiori e optical Se il monocromatico convince per eleganza, il pigiama stampato è la scelta perfetta per chi desidera rendere il look più personale. Le fantasie sono tra i grandi protagonisti delle tendenze Estate 2026: righe, motivi floreali e stampe optical convivono nello stesso guardaroba, lasciando spazio a interpretazioni molto diverse tra loro. Lo street style incorona il pigiama a righe blu navy con sottili bande bianche, una rilettura della classica estetica à la marinière che non passa mai di moda. Per enfatizzarne il carattere vacanziero bastano una borsa a rete e sandali bassi in pelle.

Street Style - Credits: Getty Images

Più delicati i completi declinati nelle sfumature del bianco sporco e del rosa pastello, ideali per accompagnare le giornate in città. Il segreto per renderli estremamente versatili è tutto nello styling: sneakers essenziali per un mood urban oppure una maxi tote bag capiente da portare a spalla per affrontare con stile gli impegni quotidiani senza rinunciare alla comodità. Pigiami con le piume, e il look è da vera diva Accanto a stampe audaci, colori pop come il fucsia e raffinate tonalità sabbia, il dettaglio in piume diventa protagonista e trasforma immediatamente il completo in un look da sera. Come scegliere il modello giusto? Se si desidera un effetto elegante ma discreto, meglio puntare sulle piume applicate soltanto al fondo dei pantaloni: il movimento accompagna il passo ed è perfetto con sandali minimali e piccoli gioielli. Le piume applicate esclusivamente ai polsini della camicia, invece, attirano l'attenzione sulla parte superiore della mise e valorizzano particolarmente chi ama indossare la camicia chiusa oppure leggermente sbottonata con collane importanti.

Street Style - Credits: Getty Images

Chi, infine, vuole trasformare il pigiama nel protagonista assoluto della serata può scegliere il completo con piume sia sulle maniche sia sull'orlo dei pantaloni. In questo caso lo styling deve restare essenziale: accessori ridotti al minimo, sandali dalle linee pure e una clutch luminosa. Idee shopping per i look estivi Regola numero uno: individuare il mood che si desidera incarnare col proprio look. Il pigiama color cioccolato e stampato di Saint Laurent interpreta alla perfezione un’attitudine più sensuale e intellettuale, ed è ideale da indossare di sera con sandali gioiello o accessori oro. Chi ama invece un’estetica squisitamente posh e dal gusto rilassato può puntare sulla tendenza righe secondo la visione creativa di Victoria Beckham, una scelta basic (ma non banale) che richiama l’eleganza delle vacanze mediterranee e che si presta facilmente anche ai look diurni. Per portare nel guardaroba estivo una nota tropicale, le stampe floreali acquamarina su fondo bianco di Erdem traducono infine in un solo passepartout i concetti di femminilità e spirito vacanziero.

Pigiama Erdem, pigiama Saint Laurent, pigiama Victoria Beckam - Credits: Courtesy Press Office

Non meno interessante è il pigiama con piume sugli orli delle maniche e dei pantaloni, declinato in un’audace tonalità di fucsia: a firmarlo è Sleeper, brand fiore all’occhiello delle it-girl. Victoria’s Secret sposta invece l’attenzione sul pigiama dégradé, le cui nuance virano dal rosa all’arancione, due sfumature vitaminiche e fortemente energizzanti per l’estate. Dulcis in fundo, il pigiama nero con accenti luminosi di Prada: rappresenta la versione più sofisticata della tendenza, ideale persino per una grand soirée.