Lino d'estate, i 12 must-have per look freschi e versatili targati estate 2026

fashion 10 luglio 2026

Dal guardaroba urban alle vacanze al mare, il lino è il leitmotiv dell’estate. Tra shorts, gilet, top e gonne: ispirazioni street style e idee shopping su cui puntare ora

Di Federica Caiazzo

Street Style - Credits: Getty Images

Al lino va un grande merito: la straordinaria capacità di riuscire a raccontare una sensazione, prima ancora che un'estetica. Fresco, leggero, naturalmente traspirante, è la risposta più idonea al desiderio di benessere che accompagna la stagione calda. Per l'estate 2026 torna protagonista delle collezioni moda, ma la sua forza risiede proprio nel trascendere le tendenze del momento. Il lino non segue i diktat, va ben oltre: interpreta una visione contemporanea dell'eleganza fatta di praticità, naturalezza e comfort. Ecco allora che diventa il tessuto ideale per costruire un guardaroba essenziale, pronto ad accompagnarci con immensa nonchalance dalla città al beach club, dall'ufficio all'aperitivo, dal giorno alla sera. In un excursus tra ispirazioni street style e idee shopping scopriamo i 4 capi in lino su cui investire ora, declinati in 12 must-have per affrontare l'estate.

Street Style - Credits: Getty Images

Street style: il lino si reinventa nel mix & match Se il classico abito di lino (così come la camicia o il tailleur coordinato) rappresenta la soluzione più immediata e chic, è attraverso alcuni capi essenziali che questo tessuto esprime oggi tutta la sua versatilità. Bastano 4 pezzi chiave per giocare infatti con mix & match sempre diversi ma sempre funzionali. Tra le combinazioni più viste nello street style spiccano i pantaloni con pinces abbinati al gilet o a un top, da completare con un paio di sneakers per affrontare con spirito urban anche le giornate di lavoro in città, persino ad agosto. Le it-girl scommettono inoltre sugli shorts e bermuda di lino, perfetti con ballerine e mocassini, da indossare con o senza calzino. Infine, la gonna midi a vita alta, magari abbinata a una semplice camicia celeste, conferma come bastino pochi elementi per ottenere uno dei look più versatili e sofisticati. Il top di lino: essenziale e dotato di carattere

Bustier di Lug Von Siga, top di Brunello Cucinelli, canottiera di Falconeri - Credits: Courtesy Press Office

Tra i protagonisti del guardaroba estivo non può mancare il top di lino, reinterpretato dai designer attraverso silhouette sempre diverse. Un capo apparentemente semplice che diventa terreno di sperimentazione stilistica. Lug Von Siga propone una versione bustier che ricorda un corsetto, impreziosita da cuciture a contrasto: un modello che crea un immediato effetto wow con il denim scuro oppure con una fluida gonna in raso. Brunello Cucinelli porta invece avanti una ricerca più essenziale con un top fasciante all'altezza del seno e sottilissime spalline, dove è il tessuto stesso a diventare protagonista assoluto grazie a una costruzione rigorosa. Più morbida e rilassata la proposta Falconeri, che immagina una canottiera in lino dalla vestibilità soffice, destinata a diventare uno dei passepartout dell'intera stagione. La gonna di lino: eleganza dinamica e in movimento

Gonna di Dior, gonna di Loro Piana e gonna di Valentino - Credits: Courtesy Press Office

In un guardaroba costruito all'insegna del mix & match, la gonna di lino - lunga, morbida e svasata - occupa un posto privilegiato. Dior ne propone una versione eterea e fluttuante, ideale da abbinare a nuance pastello e sandali bassi per evocare il fascino di una moderna dea greca. Loro Piana lavora invece sul design introducendo raffinate ruches frontali che spezzano la linearità del capo e diventano il dettaglio protagonista del look. Valentino sceglie infine la via del minimalismo, declinando la gonna in una delicata tonalità burro che si presta ad accostamenti con colori caldi e avvolgenti, come la nuance terracotta. Il gilet di lino: il nuovo protagonista dell'estate è qui

Gilet di Forte Forte, gilet di Rixo, gilet di Juliet Dunn - Credits: Courtesy Press Office

Chi pensa che il lino significhi soltanto essenzialità farà (molto) bene a ricredersi. Il gilet must-have di questa stagione si apre alla sperimentazione cromatica e ornamentale. Forte_Forte lo interpreta come un raffinato capo da sera: aperto, senza bottoni, con ricami floreali su base beige e delicate profilature di paillettes lungo gli orli. La scelta ideale per illuminare le serate estive. Più romantica e luminosa la proposta di Juliet Dunn, che punta su una base celeste arricchita da ricami floreali bianchi e piccoli fiocchi frontali, perfetta anche in abbinamento al denim chiarissimo. Chiude la selezione shopping Rixo, con un gilet dal taglio sartoriale classico ma dall’allure rétro con ricami à jour per un perfetto mix & match tra maschile e femminile. Shorts di lino: il passepartout dell’estate

Shorts di Blazé, shorts di Eres, shorts di Prada - Credits: Courtesy Press Office