Cosa ci lascia la settimana Haute Couture parigina? Recap della moda che verrà

I nuovi direttori creativi Blazy, Anderson e Piccioli hanno infatti trovato nell’ Haute Couture il terreno ideale per definire con chiarezza la propria visione creativa e imprimere un segno riconoscibile alle maison approdate sotto la loro guida lo scorso anno. La couture, mai come in questa stagione, diventa così il momento in cui un nuovo corso prende definitivamente forma, segnando un autentico spartiacque creativo.

Con il sipario che cala sulla settimana dell’Haute Couture Autunno/Inverno 2026-2027 a Parigi, è già tempo di bilanci per addetti ai lavori e trend analyst. Che moda sarà? Quali sono le grandi tendenze emerse dalle passerelle della couture? C’è un aspetto che appare ormai evidente dalla tornata di fashion show parigini (a cui si aggiungerà questa sera il debutto di Maria Grazia Chiuri con l’Alta Moda di Fendi): questa è la stagione del grande reset del lusso.

Eppure è un mondo a cui guardare assolutamente, perché è proprio nella sua libertà creativa che la couture anticipa ciò che, domani, entrerà nel lessico della moda. Sono esattamente queste passerelle a definire il linguaggi e immaginari e a tracciare macro trend trasversali che si dipaneranno da qui alle prossime stagioni .

Dal trend floreale (un grande classico dell’Haute Couture) - che in questa stagione esplode in veri e propri immaginari botanici e naturalistici - al tema dell’ artigianalità e della manualità come risposta all’AI generativa, passando per il decorativismo in antitesi al quiet luxury, fino a corpetti e scolli, che parlano di un ritorno alla sensualità, o la ricerca della leggerezza e del movimento : quali sono le visioni dell’alta moda che plasmeranno la prossima stagione? Cosa rimarrà di queste sfilate Haute Couture?

Jonathan Anderson per la collezione Dior Haute Couture Autunno/Inverno 2026-2027 ha costruito un intero vocabolario visivo attorno al nodo e al fiocco, ispirandosi al lavoro della scultrice americana Lynda Benglis, nota per trasformare materiali bidimensionali in forme scultoree tramite annodature, pieghettature e modellature.

Couture quindi non solo (e non tanto) come business di nicchia o pensata in termini di abiti irraggiungibili e di creazioni dai costi folli, ma come attitudine in grado di plasmare il nostro modo di vestire. Un flusso osmotico che dall’alta moda arriva nelle strade, entra nei guardaroba “ordinari” con estetiche, sapori, dettagli e mood da fare nostri sin da ora , senza aspettare le nuove stagioni. Per vivere l’estate 2026 con un tocco di stile (e magia) in più.

Riavvolgiamo il nastro e facciamo un piccolo recap dai défilé parigini non solo per sognare e continuare a nutrire il nostro immaginario, ma anche per lasciarci ispirare dal bello, portandolo nel quotidiano e lasciandolo fluire nella vita vera (che poi è il modo in cui Pierpaolo Piccioli immagina la couture, a cui attribuisce un ruolo soprattutto culturale).

Matthieu Blazy per la sfilata Chanel Haute Couture Autunno/Inverno 2026-2027 ha trasformato il Salon d'Honneur del Grand Palais in un giardino incantato, che però non ha nulla del rassicurante english garden . Ė piuttosto una giungla matrigna e selvaggia, con piante e fiori rampicanti disegnati insieme allo scenografo Martin Brûlé.

Gli enormi fiocchi argento o bronzo danno nuova forma agli abiti plissé o trasformano le borse in furoshiki, l’Arizona Coat rosso in plissé soleil con il delicato bow intorno al collo, i nodi centrali sulle gonne donano a una superficie piatta un volume tridimensionale, creando un dialogo diretto tra scultura e couture. Sono l’idea da rubare e fare subito nostra anche per i look estivi. Basta un foulard in testa da chiudere con un maxi fiocco, annodare in maniera scenografica un pareo , stringersi una camicia sulle spalle con le maniche che creano una gala scenografica per acquisire quel mood elegante e romantico che abbiamo respirato in passerelle.

Un paesaggio incantato che trasporta in una dimensione fiabesca e porta in passerella elementi che rievocano una serie di favole per bambini (da Jack e il fagiolo magico al Mago di Oz): tutto risuona come un invito a giocare con la moda.

Allora anche per quest’estate perché non ritrovare quello spirito leggiadro e fantasioso? Scrolliamoci di dosso il rigore e ispiriamoci ai dettagli e agli styling di Chanel per impreziosire i nostri look con collanine, ciondoli e fiori che spazzano via il minimalismo, ma anche il cattivo umore. Mescolate, sovrapponete, aggiungete porte-bonehur, animaletti e chincaglierie varie. Let the magic happen! E per farlo non c’è bisogno di un abito couture, è solo una questione di attitudine.

I gioielli bold di Schiaparelli Haute Couture

A proposito di animali fantastici e dove trovarli, nessuna maison più di Schiaparelli ha fatto delle iperboli fantasiose la propria signature. Daniel Roseberry continua il viaggio della maison nel surrealismo, esplora il mondo sottomarino e lo traduce - tra le altre cose - in una gioielleria audace, ispirata agli esseri che popolano gli abissi.