Fashion 14 luglio 2026

Dal monochrome alle combo con i colori pastello, guida agli styling più belli di stagione per indossare il marrone secondo le tendenze moda estate 2026

Di Giulia Pacella

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Quest’estate il marrone è il nuovo bianco. Lo dicono le passerelle, ma anche lo street style: tra Parigi, Milano, Copenhagen e New York, le it-girl lo eleggono a colore must-have dei loro look estivi e ne mettono in mostra tutta la sua versatilità transeasonal. Dal cioccolato al nocciola, dal tabacco al testa di moro, dal caffé al caramello, la palette è quanto mai variegata e dona il meglio di sé su cotoni leggeri, sete e l’immancabile lino. E se vi state chiedendo come abbinare il marrone d’estate, perché temete sia un colore difficile da indossare, ci pensano le cool girl dalle varie capitali della moda a farvi cambiare idea. Dai look monochrome alle combo con i colori pastello, ecco una guida agli styling più belli di stagione. Sei idee moda per vestirsi di marrone quest’estate e una serie di look facili da replicare e sperimentare, da ora fino a settembre. Monochrome, il marrone da testa a piedi

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Il modo più facile, raffinato ed elegante per indossare il marrone? In total look, naturalmente. Ensemble estivi perfettamente in match che danno vita a look che sono vere e proprie uniformi di stile. Come nuovi tailleur. Il top con spaghetti strap + pantalone ampio color testa di moro è fresco e leggero e starà benissimo con una bandana chiara annodata in testa. La camicia in organza see-through con la gonna longuette è l’idea perfetta sia al mare sia in città. E il completo in cotone marrone scuro con giacca con scollo a barchetta, sdrammatizza il rigore di uno suit e alleggerisce le ultime riunioni in ufficio prima delle vacanze. Minigonne marroni con righe e quadretti

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Gambe in mostra per sfoggiare l’abbronzatura: niente di meglio di una minigonna marrone scuro o color cognac. I modelli più cool dell’estate sono micro, dalla linea ad A oppure a palloncino con le tasche maxi. E per indossarle con un’attitudine da fashion girl basterà puntare su camicie maschili a quadretti o a righe, o in alternativa su t-shirt marinière bianco e miele. Per completare lo styling: via libera a maxi collane colorate, boat shoe o ballerine a rete. La camicia marrone, il passepartout versatile

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Classica e senza tempo, anche la camicia si rivela una perfetta alleata per indossare il marrone con una certa nonchalance, dando vita a look raffinati e fashion combo sorprendenti. Niente più di una brown shirt in cotone sa trasformarsi in una rassicurante divisa estiva: perfetta per chi ama le combo monochrome di cui sopra. Dall’altro lato però la camicia marrone rivela un animo ben più versatile capace di accostarsi per blocchi di colore a capi dalle tonalità a contrasto (come il verde menta) o a raffinate gonne stampate nei toni dell’arancio e del color corda. Chic e sofisticata, ma molto meno prevedibile della classica camicia bianca. Gonna longuette marrone, l'eleganza che funziona sempre

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A matita, con frange, in pizzo o in lino, la gonna longuette marrone funziona sempre, anche d’estate. Per alleggerirla basta giocare con contrasti di stile. Una camicia bianca in popeline leggermente oversize e i sandali bianchi sono la scelta più sicura per ogni modello di gonna, oltre che l’opzione ideale per esaltare l’abbronzatura estiva. La blusa a righe azzurre dall'allure maschile, invece, è perfetta con la gonna a frange per creare un look calibrato e senza sbavature che smorza l'effervescenza della gonna con lo stile casual classic della camicia. Stanche dei soliti abbinamenti? Osate la gonna in macramé marrone con una maglia sportiva come la football t-shirt in jersey a righe verdi e bianche: uno styling audace e non ordinario, da vera fashion insider. Il vestito marrone, il nuovo little black dress estivo

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Il vestito marrone si candida a diventare a tutti gli effetti il nuovo passepartout dell'estate, alternativa meno scontata del classico abito nero o bianco. Con le sue tante declinazioni di stile e di styling va incontro a differenti occasioni d’uso e cambia anima a seconda di come lo si abbina. Drappeggiato e con cut out può essere elegantissimo e perfetto per le cerimonie estive, soprattutto se indossato con accessori statement. L’abito in lino con corpetto a fascia, invece, può diventare casual in men che non si dica: basta abbinarlo a una camicia a quadretti annodata in vita e a un paio di camperos. Lo stesso vale per lo slipdress marrone in seta e pizzo. Giocate con il layering e indossatelo su un paio di pantaloni bianchi per renderlo meno sensuale e più giornaliero. I pantaloni marroni, la base perfetta per sperimentare