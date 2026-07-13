Chi ha vinto davvero Wimbledon? La sfida delle star a colpi di look

entertainment 13 luglio 2026

Occhi puntati sulle stelle, dall'omaggio al torneo di Kate Middleton - che ha premiato il vincitore Jannik Sinner - alle infradito che sfidano il galateo di Lily Collins, fino al cappello troppo grande di Jennifer Lopez

Di Simona Peverelli

Il prato verde di Wimbledon non è solo sudore e palla che scotta, non è solo il tennis dominato da Jannik Sinner che ha battuto Alexander Zverev e conquistato il 5° titolo Slam della carriera. Il torneo più prestigioso si conferma una tribuna per celebrità, influencer e membri dell'alta società, in una sfida all’ultimo look che anima gli spalti e che è ormai parte integrante dello spettacolo. Così, dietro ai cancelli dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, la finale di Wimbledon ha regalato anche un vero match di stile, sempre nel segno dell'eleganza british. Dai completi sartoriali di Nicole Kidman, al maxi cappello in stile hollywoodiano di Jennifer Lopez, fino all'immancabile presenza della principessa Kate in un raffinato abito verde oliva. Kate Middleton: il verde oliva omaggio al manto erboso del torneo Sempre impeccabile, la principessa del Galles - che dal 2016 è la madrina (Patron) dell'All England Club - ha premiato Jannik Sinner scendendo in campo in un elegante e regale abito drappeggiato verde oliva che a molti è parso un richiamo al manto erboso che ha reso celebre il torneo. La creazione di Emilia Wickstead, designer di origine neozelandese che ha a Londra il suo quartier generale, era con maniche fluide, costruito sul contrasto tra i drappeggi della parte superiore e la linea pulita della gonna midi, completato da una mantellina che dava movimento alla mise giocando sull'asimmetria dell'altra manica corta e ampia.

Kate Middleton - Credits Getty Images

Laila Hasanovic e la disarmante eleganza di una t-shirt Se la modella danese, legata a Jannik Sinner da circa un anno, aveva saltato i turni precedenti del torneo londinese, non è potuta mancare all’appuntamento più importante della stagione: seduta accanto ai genitori del campione, Hanspeter e Siglinde Sinner, Laila ha seguito da vicino una rimonta complicata, e ha poi accolto Jannik in un abbraccio sugli spalti che è diventato ormai tradizione. Il suo era un look disarmante nella sua semplicità, dall’eleganza sobria e raffinata, in linea con uno stile che la modella ha ormai codificato, foto dopo foto, uscita dopo uscita: capelli biondi sciolti con onde morbide e make-up luminoso su una t-shirt candida, con un prezioso collier di diamanti, diventato il vero protagonista del look, aggiungendo una nota di lusso senza risultare eccessivo. Lo scorso anno, quando Sinner batté Djokovic in semifinale a Wimbledon, Laila era già stata avvistata con Jannik a Londra, ma la relazione non era stata ancora ufficializzata. Un anno dopo, il pubblico ha assistito al debutto della modella sugli spalti nel ruolo, questa volta dichiarato, di fidanzata, valorizzato dalla sua immagine elegante, fatta di dettagli ricercati.

Laila Hasanovic - Credits Getty Images

Jennifer Lopez, lo smanicato e il maxi cappello (criticatissimo) A portare una dose di glamour ci ha pensato Jennifer Lopez, tra le più fotografate. La cantante ha scelto un total look Ralph Lauren declinato sulle sfumature del beige e del panna, dal gusto classico e lussuoso, impreziosito da gioielli statement. Un abito avorio smanicato e un maxi cappello a tesa larga, che avrà rischiato di togliere la visuale ai vicini di posto. Il modello midi smanicato in tessuto leggero e fluido era costruito con un corpetto a incrocio asimmetrico, arricchito da un gioco di drappeggi e micro-pieghe, con il punto vita evidenziato da una fascia da cui si sviluppava una balza laterale lasciata morbida lungo il fianco. Un mood molto lontano dallo scintillio e dalle scollature mostrate proprio poche ore prima del torneo in occasione della Haute Couture parigina e, naturalmente, sempre on the floor.

Jennifer Lopez - Credits Getty Images

Il power suit bianco di Nicole Kidman Impeccabile in un completo sartoriale dal taglio maschile, chic e contemporaneo. L'attrice australiana ha scelto per Wimbledon un look che ha unito rigore british, stile menswear e delicatezza femminile. Per assistere alla finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha indossato una giacca doppiopetto dalle spalle strutturate, una camicia dai toni leggerissimi del rosa abbottonata fino al collo e completata da una cravatta, tono su tono. Per completare il look con uno stile rétro, grandi occhiali da sole dalla montatura sottile e dorata e stringate leggerissime intrecciate. Una perfetta lezione di quiet luxury.

Nicole Kidman - Credits Getty Images

Sienna Miller, l’abito a balze che ridefinisce i codici Seduta accanto a Nicole Kidman, Sienna Miller, da anni considerata una vera e propria musa di stile e ospite fissa del torneo londinese, ha messo da parte i tradizionali abiti lunghi total white per puntare su una scelta più romantica: un minidress smanicato con una delicata trama a micro-righe verticali azzurre e bianche. Il modello scelto dall'attrice britannica era caratterizzato da un corpetto strutturato e aderente, con texture arricciate e dettagli di rouches verticali, e poi da una gonna corta a balze plissé dal taglio asimmetrico e leggermente sfilacciato sui bordi. Un gioco di volumi e stratificazioni che conferma la sua capacità di ridefinire i codici del classico dress code di Wimbledon.

Sienna Miller - Credits Getty Images

Lily Collins, le infradito che sfidano il galateo Più che ridefinire i codici, a Wimbledon 2026, Lily Collins li ha sfidati: al di sopra di ogni galateo con un paio di infradito nere con il tacco, it-shoe dell’estate 2026, ma non esattamente quello che ci si aspetta a un torneo importante come questo. L'attrice le ha abbinate a pantaloni bianchi Capri, un tube top dello stesso colore, portati con una ampia camicia azzurra portata aperta. Immancabile, poi, il suo micro caschetto sempre impeccabile, su un paio di occhiali da sole sottili. Del resto Wimbledon è anche questo: una passerella dove si consolidano tendenze, si ridefiniscono stili e si lancia anche qualche provocazione (di stile).