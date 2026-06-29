Kate Middleton a Wimbledon: i look ieri e oggi

L’attesa è finalmente terminata e i cancelli dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club si riaprono per inaugurare la nuova edizione di Wimbledon. Jannik Sinner è il vincitore dello scorso anno, che proverà a ripetersi a distanza di poche settimane dal ritiro al Roland Garros. Ma mentre i campioni della racchetta si preparano a calcare l'erba più celebre del mondo, gli occhi degli appassionati di moda e lifestyle sono inevitabilmente puntati sul Royal Box e su Kate Middleton. Un rito che si rinnova e che vede la Principessa del Galles una presenza fissa ormai dal

Il legame tra la principessa e il torneo londinese supera la semplice passione sportiva, radicandosi in un preciso ruolo istituzionale. Dal 2016, infatti, Kate Middleton è ufficialmente la madrina (Patron) dell'All England Club, un prestigioso testimone ricevuto direttamente dalle mani della Regina Elisabetta II, che ha scelto di passarle l’incarico dopo ben 64 anni di devoto patronato. Da quel momento, ogni apparizione di Kate sugli spalti è diventata una dichiarazione d'intenti stilistica, un dizionario della diplomazia della moda dove nulla è mai lasciato al caso (spilla compresa).