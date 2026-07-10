Milano, capitale del desiderio pop con Romeo Santos, Bruno Mars, Bad Bunny e The Weeknd

Per sedici giorni Milano non sarà soltanto la città della moda, ma una capitale del pop attraversata da quattro diverse idee di desiderio, spettacolo e celebrità. Romeo Santos e Prince Royce aprono il calendario il 10 luglio a Fiera Milano Live. Bruno Mars prende possesso di San Siro il 14 e 15 luglio. Il 17 e 18 luglio Bad Bunny porta l’immaginario di Porto Rico all’Ippodromo SNAI La Maura. Dal 24 al 26 luglio, infine, The Weeknd trasforma San Siro in una metropoli notturna e futuristica. Otto concerti, ma soprattutto quattro mondi: la bachata in abito da sera, il funk lucidato come una scarpa di vernice, il reggaeton diventato linguaggio culturale globale e un pop cinematografico immerso nel rosso, nel nero e nella luce artificiale.

Romeo Santos e Prince Royce a Milano: la bachata in abito da sera

La prima notte appartiene al desiderio. Venerdì 10 luglio Romeo Santos e Prince Royce arrivano a Fiera Milano Live con Mejor Tarde Que Nunca, un tour condiviso che intreccia i rispettivi repertori con le canzoni nate dal loro progetto comune. Non la tradizionale formula con due set separati, ma uno spettacolo costruito sull’incontro fra le due personalità più riconoscibili della bachata contemporanea.

Santos è il grande drammaturgo del genere e nelle sue canzoni l’amore non è quasi mai pacifico: è seduzione, possesso, tradimento, nostalgia, promessa. La sua voce non ha bisogno di forzare il gesto: le basta rallentare una frase o lasciare una pausa perché una platea intera completi il racconto. Prince Royce porta una luce diversa, più levigata e apertamente pop. Insieme restituiscono alla bachata la sua doppia anima: intimità da ballo ravvicinato e spettacolarità da grande arena. Elegante, notturno, attraversato da quella teatralità che trasforma una dichiarazione sentimentale in un evento collettivo.