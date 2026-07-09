Tutti i look di J.Lo a Parigi e quei bermuda nuovo must have estivo

Jennifer Lopez a Parigi il 7 luglio 2026 - Credits: Getty Images
Jennifer Lopez on the floor di Parigi. In occasione della settimana della moda dedicata alle collezioni Haute Couture, la cantante è volata nella capitale francese per le sfilate Autunno/Inverno 2026-2027, scatenando letteralmente i flash durante le sue passeggiate per le strade della Ville Lumière. La popstar non ha lasciato da parte la sensualità e l’atletismo che porta normalmente sul palco - con i suoi body iper-sgambati e le tutine trasparenti - ma ha anche sorpreso puntando su una palette discreta: contrasto black and white, toni del grigio, kaki e del cipria.
Il look di cristalli per la sfilata
Il look più d’effetto è stato quello firmato Zuhair Murad che ha indossato durante la sfilata seduta in prima fila: un blazer bianco ricamato con cristalli, con una cintura nera annodata con un fiocco laterale a segnare la vita, giacca con spalle strutturate, scollo profondissimo e ricami argentati effetto gioiello; sotto, una gonna con frange e applicazioni luminose che lasciava intravedere le gambe muscolose.
A completare il look, décolleté nere a punta, clutch dello stesso colore e occhiali da sole scuri. Un look, questo, che richiama decisamente il luccichio dei body che J.Lo indossa durante le sue performance di pura energia sul palco.
Jennifer Lopez partecipa alla sfilata Haute Couture Autunno/Inverno 2026/2027 di Zuhair Murad - Credits: Getty Images
Le piume effetto nuvola
Ma prima dell’appuntamento con il front row, la cantante era stata avvistata all’uscita del suo hotel con un look di Michael Kors composto da casacca a mezze maniche ricoperta di piume, bermuda sartoriali neri e reggiseno coordinato. A completare l’ensemble borsa a mano in pelle matelassé di Chanel, mules e occhiali da sole. Da una parte, le piume, il lato spettacolare e da diva; dall'altra i pantaloni che spezzano l'effetto da red carpet e rendono il look più moderno e metropolitano, giocando sul contrasto tra il volume sopra e la linea pulita sotto. In equilibrio tra eccesso e semplicità.
Jennifer Lopez lascia il suo hotel durante il terzo giorno della Settimana della Moda di Parigi - Haute Couture Autunno/Inverno 2026/2027 - Credits: Getty Images
I bermuda di J Lo, nuovo must have dell’estate
Nel look Chloé scelto nelle primissime ore trascorse a Parigi sono ancora protagonisti i bermuda, che stanno conquistando l’estate 2026: più agili dei pantaloni lunghi e più raffinati degli shorts. Jennifer Lopez, per un pranzo al ristorante L’Avenue, uno dei suoi indirizzi imperdibili durante la Fashion Week, ha abbinato un modello balloon color kaki a vita alta con un trench leggero rosa cipria dalla linea ampia e avvolgente con maniche extra large e arricciate sui polsi, un outfit completato da sandali trasparenti con tacco alto. Un gioco tra volumi morbidi e dettagli femminili, compensati da una palette polverosa, per un risultato quasi teatrale, perfettamente in linea con lo spirito della popstar.
Jennifer Lopez a Parigi il 7 luglio 2026 - Credits: Getty Images
Il completo grigio scultoreo anti red carpet
Ancora palette discreta unita a linee forti e definite per una delle uscite più fotografate della sua permanenza parigina: un completo grigio tortora della collezione Monse Resort 2027, architettonico e dal sapore quasi militare. Sopra un bustier strutturato con spalline sottili e scollo ampio, sotto pantaloni drappeggiati. Il colore è un grigio caldo con sfumature kaki, che rende il look sofisticato.
A chiudere il look, capelli raccolti in una coda alta, occhiali aviator dalle lenti ambrate, borsa in nuance e platform altissime color nude. In definitiva i look di Jennifer Lopez si collocano al bivio tra divismo e quotidiano, un esercizio di immagine che sembra voler comunicare: "Sono una star, ma il glamour lo controllo io".
Jennifer Lopez arriva di ritorno al suo hotel durante il primo giorno della Settimana della Moda di Parigi - Haute Couture Autunno/Inverno 2026/2027