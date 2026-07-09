Tutti i look di J.Lo a Parigi e quei bermuda nuovo must have estivo

Jennifer Lopez on the floor di Parigi. In occasione della settimana della moda dedicata alle collezioni Haute Couture, la cantante è volata nella capitale francese per le sfilate Autunno/Inverno 2026-2027, scatenando letteralmente i flash durante le sue passeggiate per le strade della Ville Lumière. La popstar non ha lasciato da parte la sensualità e l’atletismo che porta normalmente sul palco - con i suoi body iper-sgambati e le tutine trasparenti - ma ha anche sorpreso puntando su una palette discreta: contrasto black and white, toni del grigio, kaki e del cipria.

Il look di cristalli per la sfilata

Il look più d’effetto è stato quello firmato Zuhair Murad che ha indossato durante la sfilata seduta in prima fila: un blazer bianco ricamato con cristalli, con una cintura nera annodata con un fiocco laterale a segnare la vita, giacca con spalle strutturate, scollo profondissimo e ricami argentati effetto gioiello; sotto, una gonna con frange e applicazioni luminose che lasciava intravedere le gambe muscolose.

A completare il look, décolleté nere a punta, clutch dello stesso colore e occhiali da sole scuri. Un look, questo, che richiama decisamente il luccichio dei body che J.Lo indossa durante le sue performance di pura energia sul palco.