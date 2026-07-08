Da Jane Austen a Patricia Highsmith: perché Hollywood (e non solo) è tornata a innamorarsi dei libri

entertainment 08 luglio 2026

Dopo il successo di Cime tempestose, il cinema ha rilanciato con decisione gli adattamenti letterari, puntando sui bestseller contemporanei e sui grandi classici. Ecco i titoli in uscita prossimamente da tenere d'occhio

Di Marta Perego

Margot Robbie e Jacob Elordi, Wuthering Heights (2026); Matt Damon e Zendaya, The Odyssey (2026) - Credits: AGF

Che i libri siano da sempre una fonte d'ispirazione per il cinema non è una novità. Da Via col vento a Il padrino, da Harry Potter a Il Signore degli Anelli, alcuni dei più grandi successi della storia sono nati tra le pagine di un romanzo. Eppure, negli ultimi mesi qualcosa sembra essere cambiato. Dopo il successo di Cime tempestose, Hollywood ha rilanciato con decisione gli adattamenti letterari, puntando non solo sui bestseller contemporanei, ma anche sui grandi classici e perfino sulle riletture di miti senza tempo, come l’Odissea. Il risultato è una stagione ricchissima: Jane Austen torna sul grande schermo; Sandra Bullock e Nicole Kidman rispolverano un cult degli Anni '90; Patricia Highsmith diventa protagonista di un thriller; Robin Hood abbandona l'avventura per trasformarsi in un dramma esistenziale. Ecco i titoli da tenere d'occhio. Ragione e sentimento, ottobre 2026 Il capolavoro di Jane Austen torna al cinema in una nuova versione. Alla regia c'è Georgia Oakley, mentre la sceneggiatura è firmata dalla scrittrice australiana Diana Reid. Nel cast Daisy Edgar-Jones interpreta Elinor Dashwood, accanto a Esmé Creed-Miles (Marianne), George MacKay, Frank Dillane, Caitríona Balfe e Fiona Shaw. Dopo il celebre adattamento del 1995 diretto da Ang Lee, con Emma Thompson e Kate Winslet, questa nuova versione punta a raccontare Ragione e sentimento a una nuova generazione, mettendo al centro non solo la storia d'amore delle sorelle Dashwood, ma anche la loro improvvisa precarietà economica e sociale.

Daisy Edgar-Jones - Credits: Getty Images

Robin Hood – Il prezzo del sangue, 13 agosto 2026 Più che un remake, una rilettura del mito. Michael Sarnoski immagina un Robin Hood ormai anziano, ferito e costretto a fare i conti con la leggenda costruita attorno al proprio nome. Accolto da una misteriosa priora dopo quella che potrebbe essere la sua ultima battaglia, il celebre fuorilegge affronta il peso della violenza, il rimorso e la possibilità di una redenzione. Il film dimostra come il cinema contemporaneo guardi sempre più spesso ai grandi miti della letteratura occidentale per raccontare temi profondamente attuali.

Faith Delaney, Bill Skarsgard, Michael Sarnoski, Hugh Jackman, Jodie Comer e Murray Bartlett durante il red carpet della prima mondiale del film “The Death of Robin Hood”, New York, 10/06/2026 - Credits: AGF

Amori e incantesimi 2, 10 settembre 2026 A quasi trent'anni dal film cult con Sandra Bullock e Nicole Kidman, le sorelle Owens tornano sul grande schermo. Diretto da Susanne Bier, il sequel si ispira ai romanzi con cui Alice Hoffman ha ampliato la saga della famiglia Owens, riportando in scena magia, maledizioni familiari e quel mix di romanticismo e soprannaturale che aveva conquistato il pubblico nel 1998. Bullock e Kidman riprendono i loro ruoli storici in uno dei ritorni più attesi della stagione.

Immagini dal film “Practical Magic” con Sandra Bullock, Nicole Kidman © 1998 Warner, Photo - Credit: Suzanne Tenner Credits: AGF

Late Fame, uscita prevista: fine 2026 Diretto da Kent Jones e interpretato da Willem Dafoe, Late Fame porta sullo schermo l'omonimo romanzo di Arthur Schnitzler, scritto negli Anni '30, ma pubblicato solo molti decenni dopo la morte dell'autore. Il protagonista è un poeta dimenticato che viene improvvisamente riscoperto da un gruppo di giovani intellettuali. Ma dietro quell'entusiasmo si nasconde una domanda universale: è mai troppo tardi per essere riconosciuti? Una riflessione delicata sul talento, sul tempo e sul bisogno di lasciare un segno.

Credits: Willem Dafoe - Credits: Getty Images

A Talent for Murder, uscita prevista: fine 2026 Tratto da Switzerland - il testo teatrale di Joanna Murray-Smith ispirato agli ultimi anni di Patricia Highsmith - il film diretto da Anton Corbijn vede Helen Mirren nei panni dell'autrice de Il talento di Mr. Ripley, ritirata nella sua casa in Svizzera. L'arrivo di un emissario di una casa editrice farà emergere un sottile gioco psicologico perfettamente in sintonia con l'universo narrativo di Highsmith.

Helen Mirren - Credits: AGF

La variante di Lüneburg, uscita prevista: fine 2026 Anche il cinema italiano punta sulla grande letteratura. Gabriele Salvatores porta sullo schermo La variante di Lüneburg, il romanzo di Paolo Maurensig diventato un piccolo classico della narrativa italiana contemporanea. Nel cast ci sono Toni Servillo, Sebastian Koch, Damian Hardung, Thomas Prenn e Andrea Avagliano. Ambientato tra Trieste, Vienna e Monaco, il film utilizza una partita a scacchi come metafora della memoria, del potere e del male, trasformando il romanzo di Maurensig in un thriller psicologico che attraversa il Novecento.

Toni Servillo e Gabriele Salvatores - Credits: Getty Images

E nel 2027 arriverà anche Cambiare l'acqua ai fiori La stagione degli adattamenti non si fermerà nel 2026. A inizio 2027, infatti, arriverà nelle sale italiane Cambiare l'acqua ai fiori, tratto dal romanzo bestseller di Valérie Perrin, diventato un caso editoriale internazionale con milioni di copie vendute. A dirigere il film è Jean-Pierre Jeunet (Il favoloso mondo di Amélie), mentre il cast riunisce Leïla Bekhti, Matthias Schoenaerts, Sergio Castellitto e Dominique Pinon. Protagonista è Violette Toussaint, guardiana di un cimitero, la cui vita cambia quando un commissario di polizia arriva con una domanda destinata a riportare alla luce segreti, legami e storie che sembravano sepolte per sempre. Un altro romanzo contemporaneo amatissimo che si prepara a conquistare il grande schermo, confermando come il cinema continui a trovare nella letteratura il luogo migliore in cui cercare storie capaci di attraversare il tempo.