Sessantenni di Hollywood, chi vive meglio la propria età?

Arrivare a sessant'anni ancora all’apice del successo, con carriere pluriennali alle spalle, è una prerogativa solo di pochi eletti a Hollywood. Arrivarci rimanendo dei sex symbol nell’immaginario collettivo è ancora più raro.

Quando si parla di attrici e star sessantenni, inevitabilmente il discorso devia sempre sull’aspetto fisico, sulla loro capacità di mantenersi in forma e attraenti nonostante il trascorrere del tempo, con o senza un aiuto evidente da parte della medicina estetica.

Quando si parla di uomini, tutto questo vale meno. Ma non del tutto. Anche per i divi del cinema il traguardo dei 60 rappresenta un po’ uno spartiacque e mentre ci si stupisce di come alcuni siano affascinanti come – e forse più - che a 30 anni, per altri la conversazione si sposta su altri fronti, per loro stessa scelta.

Insomma, c’è chi non si arrende al ruolo di “bello bello in modo assurdo”, come direbbe Zoolander, e chi – invece – ha fatto pace con la cifra scritta sulla carta d’identità e ha deciso di puntare tutto sull’autoironia.

Gli irriducibili: Tom Cruise e Brad Pitt

Della prima categoria fanno parte due star che ancora oggi fanno battere il cuore, sia a chi era teenager negli anni Novanta, sia a qualche giovane di oggi: Brad Pitt e Tom Cruise.

Il primo sembra essere l’incarnazione reale del protagonista di un suo film, Benjamin Button, quello che ringiovaniva col passare del tempo. E lui stesso sembra crederci. In Once Upon a Time in Hollywood è diventata iconica la scena in cui Pitt (all’epoca 55enne) riparava un’antenna televisiva sul tetto a torso nudo, con addominale in vista. Così, da ruolo di spalla di Leonardo DiCaprio, il suo personaggio si è guadagnato la promozione di avere un film tutto suo, The Adventures of Cliff Booth, in arrivo nelle sale entro fine anno, quando Brad di anni ne avrà 63.

Quanto a Tom Cruise, era il 1996 quando ha interpretato per la prima volta il ruolo di Ethan Hunt in Mission: Impossible. Di anni, all’epoca ne aveva 34. L’ultimo capitolo della saga, nel 2025, vedeva l’attore, a 62 anni, ancora impegnato in salti e scene rocambolesche limitando al minimo l’utilizzo dello stuntman. E, un po’ come James Bond, in grado di conquistare la bella di turno.