Kate Middleton a Wimbledon in royal blue: il look che anticipa le finali (e l’ipotesi di un disgelo con Harry)

Entertainment 02 luglio 2026

La principessa del Galles sceglie un tailleur di lino blu intenso per il Day Four dei Championships, tra la Queue, i campi esterni e i giovani talenti britannici. Sullo sfondo, un’indiscrezione non confermata su un possibile incontro tra William e Harry

Di Giuditta Avellina

Kate Middleton non ha aspettato il fine settimana delle finali per tornare a Wimbledon. Nel Day Four dei Championships, la principessa del Galles ha scelto un itinerario lontano dalla ritualità del Centre Court: il ticket office, gli honorary stewards e i campi esterni, cioè il lato più concreto e popolare del torneo. Da patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, Catherine ha incontrato gli spettatori in fila per i biglietti e gli steward volontari che ogni anno regolano uno dei riti più identitari dell’estate britannica.

Catherine, principessa del Galles, osserva la scena mentre assiste alla quarta giornata dei Campionati di Wimbledon 2026 presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club il 2 luglio 2026 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images

Si è poi fermata con i ragazzi dello Shine Camera Club, progetto che usa la fotografia per sostenere giovani provenienti da contesti svantaggiati, prima di raggiungere il Court 18 per assistere al match tra Arthur Fery e Otto Virtanen. Fery, wild card britannica, ha vinto in quattro set contro il finlandese, conquistando il terzo turno. Kate ha seguito la partita accanto a Tim Henman, ex semifinalista di Wimbledon e oggi membro del board dell’All England Club. Più tardi si è spostata sul No. 1 Court, assieme ad Andy Murray e all’ex tennista Anne Keothavong, per assistere alla sfida tra Katie Swan e Madison Keys. Una visita costruita attorno al tennis di casa, ai volontari e alla vita quotidiana dei Championships, prima della liturgia delle finali. Ed è proprio qui che il look scelto da Kate acquista senso: non un abito da grande occasione, ma una formula di sartoria estiva capace di unire presenza, agio e precisione.

Catherine, principessa del Galles, saluta il pubblico durante la sua visita nel quarto giorno dei Campionati di tennis di Wimbledon 2026, tenutisi presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club il 2 luglio 2026 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images

Un look tra royal blue e cornflower Al posto dei suoi ormai classici abiti midi, delle stampe leggere e dei tea dress che negli anni hanno fatto di Wimbledon uno dei suoi palcoscenici di stile più riconoscibili, Kate ha scelto un completo blu intenso in misto lino di Gabriela Hearst: blazer doppiopetto leggermente sagomato e pantaloni a vita alta dalla gamba ampia, con una linea più fluida e urbana rispetto ai codici tradizionali del torneo. Sotto la giacca, un top bianco a costine spezza il completo e ne alleggerisce la costruzione insieme con le pumps color tabacco di Ralph Lauren. Ai lobi, invece, gli orecchini Stella di Carousel Jewels, in lapislazzuli e pietra di luna in argento 925, finitura in oro 22 carati: un dettaglio relativamente accessibile. Il colore, tra il royal blue e vicino al cornflower blue, è il centro visivo dell’apparizione. A Wimbledon, dove la tradizione ha un peso quasi scenografico, il blu comunica subito autorevolezza e continuità. Kate lo alleggerisce con il tessuto arioso, il bianco del top, la ponytail alta e un beauty look essenziale. È un completo costruito, ma non rigido: elegante, ma pensato per una giornata di incontri e spostamenti, non soltanto per una fotografia nel Royal Box.

Kate Middleton nel quarto giorno dei Campionati di tennis di Wimbledon 2026 - Credits: Getty Images

Kate, tra immagine pubblica, volontariato e affari di famiglia L’uscita arriva pochi giorni dopo la National Three Peaks Challenge, completata dalla principessa in meno di ventiquattr’ore a sostegno della Royal Marsden Cancer Charity. Ben Nevis, Scafell Pike e Yr Wyddfa, cioè il monte Snowdon, sono le tre vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles. Un’iniziativa dedicata al sostegno delle persone che vivono il cancro durante e oltre la diagnosi, che restituisce il quadro di una Kate sempre più presente negli appuntamenti pubblici dell’estate britannica. Ora l’attenzione si sposta sul weekend conclusivo. La presenza della principessa alle finali non è stata ancora annunciata, ma il suo ruolo di patrona dell’All England Club la rende una delle figure più attese per le tradizionali premiazioni. Intanto, il Day Four ha già offerto uno dei look più commentati della prima settimana: un tailleur blu saturo, una silhouette nuova e una presenza più vicina al pubblico che al protocollo. Sul fondo resta un’altra storia, molto più delicata. Secondo indiscrezioni, Kate starebbe cercando di favorire un incontro tra William, Harry e le rispettive famiglie durante un eventuale viaggio dei Sussex nel Regno Unito a metà luglio, ma non ci sono conferme da Kensington Palace né risulta un appuntamento fissato.

Catherine, principessa del Galles, assiste alla partita del secondo turno del singolare femminile tra la britannica Katie Swan e l'americana Madison Keys, insieme ad Andy Murray e Anne Keothavong, durante la quarta giornata dei Campionati di Wimbledon 2026 presso l'All England Lawn Tennis and Croquet Club, il 2 luglio 2026 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images