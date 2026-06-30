Festival estate 2026 nella natura: i più belli tra montagne, boschi, vigne e mare

D’estate ci sono festival che si scelgono per un nome forte in cartellone e altri per la strada necessaria a raggiungerli. Una curva dopo l’altra, un traghetto, una passeggiata tra gli alberi, un paese dove si arriva con l’idea di fermarsi anche il giorno dopo. Abbiamo scelto questi perché la musica, il cinema e il teatro non stanno semplicemente “in mezzo al verde”.

Si trovano in luoghi che cambiano il modo di ascoltare: una vigna sull’Etna, i laghi ai confini del Friuli, un bosco valdostano, le isole Eolie, le Dolomiti quando il sole non è ancora sorto. Sono festival in cui il paesaggio non fa da cornice e non serve a rendere più bella una foto ma fa parte dell’esperienza. A volte basta guardare oltre il palco per capire perché si è partiti.

Celtica, un bosco ai piedi del Monte Bianco che per quattro giorni cambia lingua

Dal 2 al 5 luglio il Bosco del Peuterey, sopra Courmayeur, torna a essere il cuore di Celtica Valle d’Aosta. Non una semplice rassegna a tema, ma una piccola geografia parallela costruita tra abeti, prati e radure della Val Veny, dove la musica tradizionale, le danze, i laboratori e il mercato artigiano prendono il posto della fretta. Celtica non pretende di essere patinato e questo è forse il suo aspetto più interessante.

Si arriva con il rumore dell’acqua e del bosco nelle orecchie, ci si muove tra strumenti antichi, costumi, racconti e tavole informali, mentre il massiccio del Monte Bianco resta poco oltre le chiome. Quando scende la sera, la luce si abbassa tra gli alberi e il festival acquista quella dimensione sospesa che i grandi eventi urbani non possono ricreare. È un appuntamento per chi cerca una comunità temporanea, più che una folla.