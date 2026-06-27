Il ritorno del mito: perché Hollywood ha scelto (di nuovo) la Grecia

La luce del Mediterraneo e gli scorci della Grecia hanno una qualità drammaturgica che nessuno degli studios a Los Angeles saprà mai replicare. Colori, sfumature, atmosfere e architetture unici. Lo sa bene Christopher Nolan, che ha scelto le terre del Peloponneso per girare alcune delle scene più memorabili del suo attesissimo The Odyssey (e dove se no). Il regista britannico ha orchestrato la sua nuova epopea tra la solennità architettonica di Acrocorinto e il castello di Methoni, spingendosi fino alla spiaggia di Voidokilia per sfruttare le suggestioni ancestrali della grotta di Nestore. Un ritorno alle origini del mito che l'attore Himesh Patel, interprete di Euriloco, ha descritto come inevitabile: “Quando racconti una storia come questa, le location diventano personaggi a tutti gli effetti”, aggiungendo: “Ecco perché dovevano essere davvero speciali”.

Ma se l'opera di Nolan, che si preannuncia come uno dei titoli di punta dell'anno, doveva inevitabilmente essere collegata alla Grecia per sua stessa natura, ci sono altri film e serie tv che presto arriveranno sul grande e piccolo schermo e che vedono la Grecia meta prediletta.