3 crociere last minute per l’estate 2026 

lifestyle 14 luglio 2026

Prenotare all’ultimo minuto non vuol dire accontentarsi: ecco 3 crociere che si possono ancora prenotare per godersi una vacanza estiva di lusso (in movimento)

Di Claudia Ricifari

Nave da crociera che naviga attraverso un fiordo norvegese - Credits: Getty Images

Pianificare un viaggio a stagione inoltrata non significa necessariamente scendere a compromessi. Se la tendenza del turismo d'élite premia la prenotazione anticipata, con mete da sogno, esotiche o al fresco, il mercato delle crociere di fascia alta offre, anche per le settimane centrali dell'estate 2026, alcune opportunità per partenze dell'ultimo momento. Itinerari marittimi e fluviali che rappresentano dei grandi classici, ma mantengono intatta l'esclusività del servizio e la ricerca culturale delle destinazioni. Ecco quindi 3 crociere ideali per chi decide di organizzare vacanze last minute ma non vuole rinunciare al comfort e all’esclusività. Rotte nordiche: tra le capitali del Baltico e i ghiacci islandesi Le rotte estive verso l'Europa del Nord rappresentano l'alternativa ideale per chi cerca itinerari culturali e paesaggi incontaminati. Le geografie scandinave e baltiche si prestano a una navigazione lenta, come quella di Explora Journey, focalizzata su un buon equilibrio tra esperienze a terra e approfondimento storico. Il viaggio comincia a Copenhagen, centro nevralgico del design e dell'avanguardia scandinava, per poi addentrarsi nel Mar Baltico. La prima tappa è Tallinn, città che conserva un centro medievale intatto perfettamente integrato con una realtà urbana fortemente digitalizzata. Si prosegue verso Stoccolma, distribuita su quattordici isole e caratterizzata dai palazzi storici che si affacciano direttamente sui canali. Spingendosi ancora oltre, l'itinerario include Riga, nota per la più alta concentrazione di architettura Art Nouveau in Europa. La rotta si estende inoltre fino ai paesaggi dell'Islanda e della Groenlandia, mete indicate per chi desidera confrontarsi con una natura monumentale e incontaminata, oltre che con l'ecosistema dei grandi ghiacciai settentrionali.

Explora Nordic - Credits: Explora Journey

La crociera sul Nilo: Archeologia e Ritmi Fluviali a Vela La navigazione lungo il Nilo a bordo delle tradizionali dahabiya, le storiche imbarcazioni a vela restaurate da Nour El Nil, offre un approccio documentaristico e ravvicinato all'Egitto classico. Questo itinerario, che si sviluppa tra Esna ed Assuan, si rivolge a viaggiatori che preferiscono evitare le grandi navi da crociera per privilegiare lo spazio, il silenzio e i tempi distesi del fiume. Il percorso si snoda lungo sei giorni, sfruttando la brezza che gonfia le grandi vele latine e permettendo di osservare la vita rurale delle sponde, rimasta quasi invariata nel tempo. Le tappe includono siti archeologici spesso meno accessibili ai grandi flussi turistici: dalle tombe rupestri di El Kab, antica capitale dell'Alto Egitto, al tempio di Edfu, dedicato a Horus, fino al complesso di Kom Ombo, situato in posizione panoramica sulla riva del fiume. L'esperienza è completata da una cucina di bordo che impiega materie prime fresche acquistate quotidianamente dalle comunità locali lungo il tragitto. Le soste notturne avvengono nei pressi di isole fluviali minori, offrendo una sosta tranquilla e un contatto diretto con l'ambiente naturale circostante.

Una tradizionale dahabiya della flotta di Nour El Nil durante la navigazione sul Nilo - Credits: Nour El Nil

Da Capri a Malta: la crociera nel Mediterraneo più colorato La costa campana e i segreti della Sicilia sono certamente note in tutta la loro bellezza, ma mantengono un fascino unico se osservati dal mare. Un itinerario programmato per l'inizio di agosto permette di riscoprire queste destinazioni da una prospettiva privilegiata, muovendosi a bordo dei grandi velieri firmati Orient Express, che uniscono il fascino della navigazione a vela ai comfort moderni. Napoli accoglie i viaggiatori con la sua complessità monumentale, offrendo una sosta prolungata che permette di vivere la città prima di fare rotta verso Capri. L’attracco in rada svela l'isola nella sua veste più autentica, quella serale, quando i flussi di visitatori giornalieri ripartono e i vicoli vivono di luci e scorci da vivere sotto le stelle. Il viaggio prosegue lungo le pareti a picco della Costiera Amalfitana per poi puntare a sud, verso la Sicilia. Qui il percorso tocca Taormina, con il suo celebre teatro greco-romano affacciato sullo ionio, e Siracusa, dove l'architettura in pietra bianca di Ortigia definisce il paesaggio. Valletta, a Malta, è la meta conclusiva, che chiude una vacanza fatta di colori e sapori, ma anche di una panoramica profonda della storia marittima del Mediterraneo.