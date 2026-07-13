Dormire nelle case tipiche d’Italia: dammusi, trulli, bagli e stazzi diventano rifugi di lusso

Lifestyle 13 luglio 2026

Dalla pietra lavica di Pantelleria ai Sassi di Matera, dalle masserie pugliesi ai vecchi palmenti siciliani, un viaggio nelle architetture nate per abitare il paesaggio e oggi trasformate in indirizzi d’autore

Di Giuditta Avellina

C’è un’Italia fatta di case nate per rispondere a un clima particolare e a una necessità concreta. Muri spessi per difendersi dal sole, tetti curvi per raccogliere l’acqua, corti chiuse contro il vento. Prima di diventare icone da cartolina o formule ricettive, dammusi, trulli, bagli, stazzi, masserie e case scavate nella roccia erano strumenti di vita quotidiana. Oggi alcune di queste architetture sono diventate uno dei modi più interessanti di intendere il lusso italiano: pochi ambienti, materiali autentici, silenzio, paesaggi che non hanno bisogno di essere costruiti. L’esperienza comincia dalla soglia, prima ancora che dal viaggio: dormire dentro queste architetture significa entrare, anche solo per qualche notte, nell’identità profonda di un territorio. Il dammuso, Pantelleria e la lezione della pietra lavica A Pantelleria il dammuso è una risposta perfetta agli eccessi dell’isola: vento, calore, poca acqua, luce fortissima. La pietra lavica aiuta a regolare la temperatura, le cupole servono a raccogliere l’acqua piovana e le aperture restano piccole. Al Kirani Resort, nella contrada Dakalé, i dammusi sono distribuiti sul versante nord-occidentale dell’isola, con vista sul mare e sui tramonti di Pantelleria. Qui l’idea non è quella della villa mediterranea patinata, ma di una dimensione più essenziale: pietra scura, terrazze, corti e piscine che restano parte del profilo dell’isola.

Kirani Resort, Pantelleria - Courtesy Press Office

Il baglio, la Sicilia della corte chiusa Il baglio siciliano è un piccolo mondo autonomo. Nasce come complesso agricolo organizzato attorno a una corte, spesso protetto da mura e pensato per concentrare abitazioni, lavoro, raccolti e vita familiare in un unico recinto, e racconta una Sicilia rurale e aristocratica insieme. Baglio Occhipinti, nella campagna di Vittoria, nasce dal recupero di un complesso agricolo di origine seicentesca e oggi ospita camere, orti, vigneti e una cucina legata al territorio. La dimensione agricola resta parte dell’esperienza, dal paesaggio alla tavola.

Baglio Occhipinti, Ragusa - Courtesy Press Office

Il palmento, dormire dove si faceva il vino Prima delle cantine contemporanee, il palmento era il luogo dove l’uva veniva pigiata e il mosto seguiva il suo percorso attraverso vasche, dislivelli e pietra. A Feudi del Pisciotto, vicino a Niscemi, camere e suite occupano l’ala più antica di un palmento settecentesco. Soffitti in legno, pavimenti originali, pietra arenaria e ceramiche siciliane convivono con arredi contemporanei e con una cantina ancora centrale nell’identità del luogo. Il risultato non è soltanto un wine relais, ma una casa del vino che conserva le tracce fisiche della propria funzione originaria.

Feudi del Pisciotto, Niscemi - Courtesy Press Office

Il trullo, Alberobello oltre il souvenir Il trullo è forse l’architettura italiana più riconoscibile. La sua costruzione è tutt’altro che banale, al contrario, è straordinaria: pietra calcarea lavorata a secco, piante compatte, tetti conici realizzati per sovrapposizione di lastre. I trulli di Alberobello sono iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO come esempio rilevante di architettura vernacolare in pietra a secco. Le Alcove, nel cuore di Alberobello, è un piccolo hotel cinque stelle ricavato in antiche abitazioni rurali, con suite distribuite nei coni storici e interni che lasciano spazio alla pietra, alle volte e alla luce. Il lusso è nella scala intima, nella cura delle camere e nell’idea di dormire davvero dentro una struttura che per secoli è stata parte della vita quotidiana della Valle d’Itria.

Le Alcove, Alberobello - Courtesy Press Office

La pajara, il Salento più appartato Nel basso Salento la pajara è una costruzione rurale essenziale, spesso isolata tra ulivi, fichi d’India e muretti a secco. La sua bellezza è nella forma compatta, nella pietra irregolare, nella relazione quasi naturale con la campagna. La Suite La Perla del Perla Saracena, a Torre Pali, riparte da un’antica pajara e la trasforma in una soluzione privata con piscina interna, giardino e terrazza vista mare. Il recupero conserva la parte più raccolta e minerale dell’edificio, evitando di trasformare la pajara in qualcosa di estraneo alla sua origine.

La Suite La Perla del Perla Saracena, Torre Pali - Courtesy Press Office

La masseria, quando la Puglia diventa ospitalità contemporanea Rimanendo in Puglia, la masseria è la tipica grande casa agricola: un organismo produttivo prima ancora che residenziale, fatto di corti, depositi, abitazioni, spazi per animali e campi intorno. Masseria Torre Maizza, a Savelletri, è una storica struttura di origine cinquecentesca restaurata come hotel, immersa tra ulivi, agrumi e giardini mediterranei. La Puglia resta leggibile nei materiali, nella struttura della casa e nella sua posizione agricola, lontana dalla finta estetica da borgo vacanze.

Masseria Torre Maizza, Savelletri - Courtesy Press Office

Lo stazzo, la Gallura senza effetti speciali Lo stazzo è la casa rurale della Gallura: basso, essenziale, costruito per restare vicino alla terra e resistere alla macchia mediterranea, al granito, al vento. Gallicantu, nei pressi di Luogosanto, restituisce questa misura con grande precisione. Le camere e le suite sono ospitate tra lo stazzo principale e altri edifici rurali restaurati, affacciati su orti, querce, sughere e orizzonti che arrivano verso il mare. La piscina è nascosta tra rocce e ulivi, mentre gli spazi esterni mantengono il carattere appartato della campagna gallurese.

Gallicantu, Luogosanto - Courtesy Press Office

I Sassi, Matera e il lusso della profondità Matera è un capitolo a parte. I Sassi non sono soltanto case nella roccia, ma un organismo urbano stratificato di abitazioni, chiese, cisterne, corti e spazi produttivi ricavati nella gravina. L’UNESCO li considera uno degli esempi più integri e straordinari di insediamento troglodita del Mediterraneo. Vetera Matera interpreta questa eredità con un linguaggio contemporaneo e controllato. È un hotel cinque stelle diffuso tra grotte, vicoli e ambienti storici restaurati, dove il design non tenta di addomesticare la pietra, ma la lascia respirare. Le camere ipogee sono il punto più intenso dell’esperienza: non semplici stanze “in grotta”, ma spazi che scendono nella roccia e trasformano la profondità in una forma di intimità.

Vetera Matera, Matera - Courtesy Press Office

Il maso, le Dolomiti e il ritorno al legno antico Nelle Dolomiti il lusso cambia temperatura. Spariscono tufo e pietra bianca, arrivano legno antico, tetti spioventi, pascoli, stufe e una relazione più diretta con il bosco. Il maso non nasceva per essere romantico: era una casa di montagna pensata per il lavoro, per l’inverno e per l’autosufficienza. Cesa del Louf, ad Arabba, parte da questa memoria. Lo chalet è ricavato in uno storico maso restaurato con pietra naturale, legno antico e materiali locali, a cui aggiunge spa, sala cinema, grandi terrazze e una dimensione da rifugio privato più che da hotel tradizionale. È l’indirizzo da scegliere quando l’idea di lusso coincide con il poter scomparire per qualche giorno tra le Dolomiti.

Cesa del Louf, Arabba - Courtesy Press Office

La casa colonica, la Toscana oltre l’immagine da cartolina La Toscana ha trasformato la casa colonica in uno dei suoi miti visivi: muri in pietra, tetti bassi, cipressi, stanze affacciate sulle colline. Borgo Santo Pietro, vicino a Chiusdino, parte da una tenuta rurale storica e la porta in una dimensione molto sofisticata: un boutique hotel con camere e suite, spa, azienda agricola biologica, ristoranti e un progetto di ospitalità costruito attorno al rapporto con la campagna. È il capitolo più opulento del viaggio, ma mantiene un legame reale con l’idea di Toscana come luogo di produzione, lentezza e paesaggio.