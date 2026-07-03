Madonna, il ritorno dance di Confessions II: moda, clubwear e archivio nel nuovo album

Perché per Madonna il passato non sia mai un luogo in cui rifugiarsi quanto piuttosto una materia da riaccendere, smontare e attraversare ancora lo si comprende in ogni suo eclettico, nuovo, trasversale brano. Che, magia consueta, riesce a trasformare in una inconfondibile hit. Sensuale, misteriosa, godereccia, iconica, "una e trina" dicono i fans. Un miracolo avvenuto ancora. Con Confessions II , il nuovo album uscito il 3 luglio, l’artista torna al linguaggio che nel 2005 aveva trasformato la dancefloor in una delle sue immagini più potenti, ma senza limitarsi a replicarlo. La pista resta il centro: spazio di desiderio, comunità, corpo e libertà. A cambiare è lo sguardo, più stratificato, più consapevole, costruito attraverso archivio, clubwear e memoria personale.

Per la cover di Confessions II, Madonna è seduta sulle casse acustiche del set con un velo viola appoggiato sul capo. Non era previsto: durante il fitting trova quel pezzo di stoffa, capisce che può dare movimento all’immagine e lo trasforma nel segno visivo dell’album. Le casse diventano, nelle sue parole, “l’altare del dancefloor”; il velo la fa sembrare una santa. È da questo scatto firmato da Rafael Pavarotti, con styling di IB Kamara e direzione creativa di Raw Materials, che parte la nuova era. Confessions II non torna al 2005 per copiarlo, ma per riprenderne il linguaggio: la pista come rito collettivo, il corpo come libertà, la moda come parte integrante della musica.

L’archivio non è mai un museo

Nella campagna visiva di Confessions II, Madonna combina elementi del proprio archivio personale con corsetto, scarpe, orecchini, grillz e custom props di IB Kamara Studios. Non è una riproposizione vintage, né un esercizio di autocelebrazione. È il suo modo di usare il passato “alla maniera di Miss Ciccone”. In Madonna, un capo non ritorna soltanto perché è diventato iconico: ritorna perché può assumere un altro significato. Un corsetto, un body, un paio di stivali o un velo non sono dettagli decorativi, ma strumenti per cambiare identità senza interrompere il filo della propria storia.

Nel 2005 Confessions on a Dance Floor trasformò lo stile da pista in una silhouette pop assoluta. Body, collant, micro-shorts, scaldamuscoli, tessuti lucidi, lingerie e tacchi non erano semplicemente look da videoclip: erano abiti pensati per muoversi, ballare, occupare spazio. Dalla giacca Gucci dell’era Frida Giannini al top in chiffon Dolce & Gabbana della cover, Confessions costruì una femminilità atletica, sexy e disciplinata, con il lessico dello studio di danza portato dentro il pop. Il punto non era travestirsi da disco queen, ma sentirsi insieme comode, glamour e potenti. Confessions II non replica quella formula, ma ne conserva il principio: la moda non arriva dopo la canzone, è già dentro la canzone.