Tendenza banana bag (e dintorni), le borse morbide e slouchy dell’Estate 2026

fashion 24 giugno 2026

Soffici e capienti, le it-bag dell'estate seguono linee e volumi malleabili. A tracolla, da portare a spalla o a mano, ecco i modelli da non perdere

Di Valeria Boraldi Simpatica nella forma e nel nome: la banana bag è il modello must-have della moda Estate 2026. L’accessorio dalla sagoma curvata, che abbraccia il corpo o va sotto la spalla, conquista un posto sul podio delle tendenze per praticità e versatilità. Molto simile alle hobo bag, ma più allungata come fosse una sacca, in alcuni casi potrebbe ricordare persino la forma di un croissant, per declinarsi in modelli soffici e slouchy. Ergo: sono le borse morbide per eccellenza, nuove it di stagione perfette da indossare in città o durante i viaggi estivi. Come quella di Isabel Marant che dalle passerelle Primavera/Estate 2026 detta un vero e proprio trend.

Dalle sfilate PE26: da sinistra, Christian Dior; Isabel Marant; CFCL - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Banana bag con tracolla lunga Si porta di lato mentre accarezza i fianchi oppure in modalità crossbody. La banana bag con tracolla lunga è la borsa perfetta per definire con un tocco funny look casual e sportivo. Perfetta su outfit total white che matchano maglietta, shorts di jeans e scarpe da tennis, la yellow bag firmata Casablanca dona un tocco vitaminico alla mise. Nero e passepartout il modello dal taglio asimmetrico firmato The Row. Il brand delle gemelle Olsen si conferma un fautore dello stile anni ’90, racchiuso in questa borsa funzionale e ricca di stile. Una banana bag che profuma di Greenwich Village, perfetta su look bianchi per un contrasto black&white, su outfit neri per un effetto tono su tono o su mix casual chic ideali per visitare una metropoli d’estate. Si respira aria di mare, invece, da Zimmermann, con la borsa conchiglia in rafia intrecciata a mano da abbinare a miniabiti dai colori chiari e friulane, che fa subito vacanze.

Da sinistra: Casablanca; The Row; Zimmermann

Banana bag, a mano o sulla spalla Non solo a tracolla, ma anche a spalla o mano per un’attitude very chic. Qui le curve delle silhouette si fanno ancor più arrotondate fino a intersecare lo stile della hobo bag. In pelle morbida color cioccolato la borsa Saint Laurent sta benissimo con una camicia, la minigonna di jeans e i mocassini. Per chi invece vuole sentirsi un po' "parigina" ecco che Roger Vivier cambia silhouette al solito cestino in vimini - icona di Brigitte Bardot e Jane Birkin - per dargli una curvatura in piena sintonia con il trend. Trionfo di rafia e sfumature del cielo al tramonto per la Summer Banana di Chloé, nata per essere portata a mano o in spalla con il suo manico fruttato color lampone. Da abbinare a un caftano color crema e infradito di gomma per una mise estiva e scanzonata.

Da sinistra: Saint Laurent; Roger Vivier; Chloé

Slouchy bag, le più versatili e cool di stagione Si portano crossbody, a spalla o si afferrano in un baleno, in ogni caso diventano subito un tassello fondamentale del look: le slouchy bag sono un fashion statement che coniuga coolness e versatilità. La più chic e desiderata? La borsa Chanel 25, che racchiude in sé tutta la praticità e lo spirito caratteristici di Mademoiselle Gabrielle. Qui, denim e metallo vanno a braccetto e brillano in un accessorio che reinterpreta i codici della maison. Immancabili le due tasche laterali. Perfetta su mise casual chic, in vacanza o in città: è un feticcio assoluto. Più urbana e underground, ma assolutamente cool, la Slide bag di Proenza Schouler - un accessorio essenziale e super contemporaneo da portare a mano o attorno al corpo - è perfetta per uno stile di vita dinamico e per dare un tocco edgy ai look più minimal. Morbida, essenziale e altrettanto iconica, la Squeeze bag di Loewe è l’emblema di un lusso discreto e senza tempo, da indossare 4 stagioni su 4: perfetta in città, capiente e super soffice, è l’it-bag perfetta per una globetrotter che non intende rinunciare allo stile.