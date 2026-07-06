Come vestirsi in ufficio d’estate, 5 idee di look a prova di caldo e di dress code

fashion 06 luglio 2026

La bella stagione procede a pieno ritmo, ma l’ufficio ci reclama ancora. Se le temperature alte e l’obbligo di stare alla scrivania sembrano incompatibili, ecco alcuni outfit ricchi di stile per risolvere la situazione

Di Valeria Boraldi

Tory Burch, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/spotlight

It’s summer time! L’estate è entrata nel vivo, anche dal punto di vista delle temperature. Dopo tanti mesi di duro lavoro, il desiderio di rilassarsi si fa sempre più forte. Ma il dovere continua a chiamare; ancora non è tempo di impostare l’Out Of Office. Anzi. Piuttosto bisogna trovare i giusti rimedi di stile per vivere l’ufficio con il mood e i look giusti. Che siano a prova di dress code, ma anche di caldo. La soluzione? Studiare mise che ci regalino comfort, funzionalità e profumo d’estate, ma che rimangano assolutamente in linea con l’ambiente di lavoro. Se il dilemma, dunque, è come vestirsi in ufficio d’estate, ecco 5 idee di styling per workwear look perfetti in questa stagione bollente. Summer casual

Camicia, Intimissimi; jeans, Levi’s; ballerine, Isabel Marant; borsa, Fendi; orecchini, Bottega Veneta; bracciale, Amen; anello, Swarowski

Un casual friday style ideale per l’ufficio, ma perfetto anche per partire dirette per un weekend al mare subito dopo il lavoro. Il look prende due piccioni con una fava. La camicia in tela di lino beige Intimissimi è ideale per sentirsi fresche e comode anche durante i picchi di caldo e resistere fino a sera senza nessuna défaillance. Come abbinarla per creare la combo perfetta? Con un jeans iconico, come il modello Levi’s 501 dal lavaggio chiaro. Il taglio dritto slancia la figura e i profili cropped alleggeriscono il capo scoprendo la caviglia ed esaltando le scarpe. Le amanti del crochet possono scegliere le ballerine Isabel Marant, che nella loro nuance oro brillano come raggi di sole. In spalla, una it-bag da capogiro catalizza l’attenzione. È la Mum Baguette di Fendi verde acido, che cromaticamente flirta con gli orecchini Prisma di Bottega Veneta dalle forme scultoree: vetro colorato green grass e dettagli dorati spiccano in tutta la loro vivacità. Immancabile il punto luce che abbraccia il polso, qui illuminato da un delicato bracciale dorato Amen dall’infinita brillantezza. Sulla mano, le sfumature fruttate dell’estate nell’anello Swarowski, che - al primo sguardo - fa venire l’acquolina in bocca con sapori di fragola e cocomero, in un mix iper vitaminico ideale per salire in macchina e dirigersi verso la Versilia by night. In ufficio come allo yacht club?

Polo, Tommy Hilfiger; bermuda, Max Mara; cintura, Retpile’s House; sandali, Roger Vivier; borsa, Longchamp; orecchini, Tiffany&Co.; orologio, Swatch; anello, Les Néréides

Palafitte sul mare, tavolini apparecchiati di bianco, sedie in tela e barche a vela accarezzate dal vento. Oops, era un sogno ad occhi aperti. Ma il mood elegante e rilassato di uno yacht club può essere perfetto anche per un look da ufficio, basterà studiarlo con le giuste proporzioni e lunghezze, preferendo per esempio agli shorts corti un paio di bermuda al ginocchio. E il gioco è fatto. Al timone dell’outfit una polo in maglia a trecce verde menta dal mood preppy di Tommy Hilfiger. Sotto, bermuda lunghi Max Mara regalano alla mise comodità e stile grazie al lino color mattone. Tra i passanti, una cintura in pelle di Reptile’s House rosa cipria illumina con la delicata tonalità pastello. E per un tocco fresco e chic, i sandali Roger Vivier in vernice dai colori sorbetto. A tracolla o a mano la mini shoppingbag Longchamp, che riprende i tocchi verdi del look. Note super energiche per i gioielli. Piccoli nodi che simboleggiano legami indissolubili e strizzano l’occhio al mondo della nautica vanno in scena sotto forma di orecchini in oro giallo con la collezione Knot di Tiffany&Co, ispirata a un design d’archivio del 1889. Al polso, l’orologio subacqueo Swatch Pacific Sea Nettle, mentre tra ottone, vetro sfaccettato colorato, resina e ciondolo a frutto l’anello Les Néréides rende omaggio alla natura mediterranea. Siete pronte a salpare? Less is more

Abito, Patou; sandali, Jil Sander; borsa, Giorgio Armani; orecchini, Damiani; orologio, Cartier

Un look chic e femminile all’insegna del less is more si rivela perfetto anche per l’ufficio d’estate, soprattutto se dopo avete in programma un aperitivo o una cena all’aperto senza passare da casa. Pochi fronzoli e linee pulite. Si comincia con l’abito midi a pois firmato Patou. Ai piedi i sandali flat Jil Sander - neri, a punta e con listini - donano comfort ed eleganza, pur nella loro essenzialità minimal. E il proprio necessaire? Computer, agenda, chiavi, beautycase: lo spazio non manca nella borsa shopping di Giorgio Armani - ampia, morbida e decostruita - dona un tocco sofisticato senza dover rinunciare alla funzionalità. Il volto è illuminato da orecchini in oro bianco e perle Damiani. Nel mentre il tempo scorre e per tenerlo d’occhio al polso spicca un Cartier Panthère che, da vero gioiello iconico quale è, ci accompagna in tutti i momenti della giornata. Una sferzata di energia per le ultime giornate di lavoro

Canottiera, Luisa Spagnoli; gonna, Aspesi; friulane, Flabelus; borsa, Prada; collana, Dodo; bracciale, Hermès

Una palette luminosa e vitaminica, per darsi la giusta carica nelle ultime giornate di lavoro prima delle vacanze estive. La scelta può cadere sulla canottiera in seta color pervinca di Luisa Spagnoli con scollo arrotondato, che risalta su una gonna alla caviglia Aspesi, svasata e bianca come il latte. Ai piedi sono perfette le friulane Flabelus in velluto, arancioni come lo spicchio di un’arancia. La borsa a mano Prada Galleria ci accompagna conservando tutto ciò che serve, tra linee strutturate, pelle Saffiano e una tonalità arancione super energizzante. E infine Dodo esalta il décolleté con una collana in argento dorato dalle maglie apribili, mentre Hermès porta al polso un bangle pet friendly dalla palette cromatica vivace. Chemisier e zeppe, e siamo già un po’ in vacanza

Abito, Dolce&Gabbana; scarpe, Castañer; borsa, Ralph Lauren; collana, Van Cleef & Arpel; bracciale, Pandora