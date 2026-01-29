Salone del mobile 2026: ecco come Milano cambierà (di nuovo) pelle

L’ingresso ai Padiglioni di Rho, Salone del Mobile. Milano 2025 - Courtesy Giulia Copercini

C’è una settimana in cui Milano smette di essere una città e diventa un rito collettivo. I cortili segreti si spalancano e il design smette di stare sulle riviste per finire dritto perfino nei bicchieri dell’aperitivo. È la settimana del Salone del Mobile, quest’anno in programma a Fiera Milano Rho dal 21 al 26 aprile 2026, il momento in cui la città decide di svelare al mondo come vivremo domani, senza chiedere il permesso. Non è una solo una fiera. È un fenomeno che hackererà anche l'urbanistica: le vetrine cambieranno faccia, i Palazzi storici si reinventeranno e le lingue si mescoleranno sui marciapiedi come in un porto di mare.

Oltre il padiglione: la città come set

Il 2026 è l’anno della 64ª edizione del Salone del Mobile, che segna il definitivo crollo dei confini. E se la fiera è già sold out, il vero racconto esplode tra i palazzi. Si va alla Scala per l'inaugurazione e ci si ritrova a discutere di estetica in un’edicola in Piazza Duomo. Ma la vera chicca è il ritorno alla riscoperta urbana: l'istituzione collaborerà con Bianca Felicori (la mente dietro Forgotten Architecture) per riaccendere i riflettori sugli edifici dimenticati di Milano, trasformando la città in una mappa di tesori nascosti. E per chi non sa aspettare, lo spettacolo inizia prima: il 10 aprile il Cinema Anteo proietterà in anteprima Lost and Roll di Gianluca Vassallo. Non è il solito documentario, ma una ricerca fotografica e cinematografica che scava nelle dinamiche umane: come interagiamo con gli oggetti? Come ci muoviamo nello spazio del Salone?