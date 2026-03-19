Negli ultimi episodi della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), trasmessa giovedì 19 marzo in prima serata su Canale 5, Sahika continua a manipolare Yigit per i propri scopi, mentre emergono nuove fratture nei rapporti di fiducia. Tra confronti taglienti, minacce velate e alleanze instabili, i personaggi si preparano a decisioni che avranno conseguenze importanti.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra, travolta dalla nuova popolarità, decide di aprire un canale online sotto la guida di Akin. L’iniziativa, però, viene accolta con grande scetticismo da Halit, che ne mette in dubbio la credibilità e il reale valore commerciale.
Ender e Yildiz portano avanti in segreto la loro alleanza per distruggere Sahika. Il piano entra nel vivo quando i figli di Halit organizzano un pranzo con il padre e il piccolo Halit Can, con l’obiettivo di risvegliare in lui il senso della famiglia e isolare Sahika.
Mentre la strategia prende forma, Ender e Caner si muovono nell’ombra: Caner fa sparire un importante fascicolo dallo studio di Kaya per guadagnare tempo e rallentare le indagini che potrebbero mettere nei guai Yildiz.
Nel frattempo, prosegue la ricerca di Fehmi Sari, il misterioso complice di Sahika nell’attentato ai danni di Ender.
Sahika continua a manipolare anche Halit, presentandosi come una donna sola e vulnerabile per impietosirlo e convincerlo a riaccogliere suo fratello Kaya in casa, nella speranza di chiudere definitivamente il loro conflitto.
Infine, Yildiz partecipa a una registrazione televisiva trasformando una ricetta tradizionale in una provocazione ironica contro chi l’ha sempre sottovalutata.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.