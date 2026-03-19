Negli ultimi episodi della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), trasmessa giovedì 19 marzo in prima serata su Canale 5, Sahika continua a manipolare Yigit per i propri scopi, mentre emergono nuove fratture nei rapporti di fiducia. Tra confronti taglienti, minacce velate e alleanze instabili, i personaggi si preparano a decisioni che avranno conseguenze importanti.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3 in prima serata, la trama della puntata del 12 marzo