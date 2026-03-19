La puntata integrale del 20 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Per scoprire dove è rinchiuso Ilgaz, Ceylin consegna a un collaboratore di Yeliz un coltello, facendogli credere che sia quello dell'omicidio del fratello di Yeliz, che aveva conservato Oktay.

Intanto, la polizia fa irruzione nella villa dove è tenuto prigioniero Ilgaz, ma il sicario lo ha già portato altrove per ucciderlo.

Yekta si risveglia in ospedale.

Nel frattempo, Osman accompagna Mert a casa di Zumrut.

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