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Segreti di famiglia

LA PUNTATA20 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 20 marzo in streaming

La puntata del 20 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 20 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 20 marzo

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Per scoprire dove è rinchiuso Ilgaz, Ceylin consegna a un collaboratore di Yeliz un coltello, facendogli credere che sia quello dell'omicidio del fratello di Yeliz, che aveva conservato Oktay.

Intanto, la polizia fa irruzione nella villa dove è tenuto prigioniero Ilgaz, ma il sicario lo ha già portato altrove per ucciderlo.

Yekta si risveglia in ospedale.

Nel frattempo, Osman accompagna Mert a casa di Zumrut.

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