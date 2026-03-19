La puntata integrale del 20 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Per scoprire dove è rinchiuso Ilgaz, Ceylin consegna a un collaboratore di Yeliz un coltello, facendogli credere che sia quello dell'omicidio del fratello di Yeliz, che aveva conservato Oktay.
Intanto, la polizia fa irruzione nella villa dove è tenuto prigioniero Ilgaz, ma il sicario lo ha già portato altrove per ucciderlo.
Yekta si risveglia in ospedale.
Nel frattempo, Osman accompagna Mert a casa di Zumrut.