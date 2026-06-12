La Procura di Sulmona starebbe indagando per sottrazione di minori, ipotizzando che qualcuno possa aver aiutato le sorelle scomparse a lasciare la struttura . A questo proposito, Stefano commenta: "Mi sono trovato a fare le due denunce sia per scomparsa e sia per sottrazione , perché avevamo capito che la situazione potesse essere questa qui e infatti piano piano si sta scoprendo che avevamo ragione".

A Dentro la notizia interviene Stefano, il padre delle sorelle scomparse Alisya e Sarah, di cui non si hanno notizie da sabato scorso. Le due ragazze si sarebbero allontanate da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo, dove vivevano da due anni, e da allora le ricerche sono arrivate al sesto giorno .

Le indagini si sarebbero estese anche a Minturno, paese d'origine delle due sorelle, dove i Carabinieri avrebbero perquisito le abitazioni di entrambi i genitori senza trovare elementi utili: "Sono stati sia a casa della mamma a fare la perquisizione e anche a casa mia ed in entrambi gli appartamenti non è stato trovato nulla".

"Non posso avere la minima idea di dove e chi possa tenerle in questo momento", dichiara il padre delle ragazze.

Infine, Stefano lancia un appello: "Spero, soprattutto per Alisya e Sarah, che non ci sia un brutto epilogo, ma un epilogo che finisca bene con il loro ritorno, che sia a casa mia, o a casa della mamma, o in una struttura. Insomma, l'importante è che escano fuori da dove si trovano, che stiano bene e che ritornino ad avere una loro vita".

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