A Dentro la notizia gli aggiornamenti giudiziari sul caso di Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate a Formia dopo quattordici giorni di ricerche, con le parole in diretta del procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, e le dichiarazioni della zia acquisita Sofia dopo il colloquio con il proprio avvocato.

Il procuratore D'Angelo annuncia l'esito dell'udienza di convalida: "Il giudice ha convalidato il fermo, ha applicato una misura cautelare così come chiesta dall'ufficio della procura di obbligo di dimora nella provincia di Latina con necessità e obbligatorietà di presentarsi per due volte al giorno ai carabinieri". La scelta di non ricorrere alla custodia detentiva "era stata ritenuta inutile dalla procura, visto che ha sempre applicato i principi costituzionali tra cui c'è quello del minor sacrificio per la misura. L'obbligo di dimora era sufficiente a evitare che un domani possa fare un'altra volta un'azione di questo genere".

Il procuratore chiarisce: "Il giudice ha convalidato il fermo. Significa che il fermo era stato emesso nelle condizioni previste dalla legge e che l'imputazione era quella giusta, perché per la sottrazione di minorenni non è consentito il fermo. Quindi vuol dire che l'imputazione è quella che è stata fatta dal pubblico ministero".