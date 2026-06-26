" Più di tre mesi sono già passati . Tre mesi di attesa, tre mesi di tristezze, tre mesi di pianti e tre mesi di speranza che alla fine ce la facciamo a trovarla", dice la madre. "Una via di uscita ci sarà sempre, ci sarà qualcosa che verrà fuori, però ci vuole tanta pazienza", dichiara la mamma di Pamela .

A Dentro la notizia interviene in diretta Una, la madre di Pamela Genini , la 29enne uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025 e la cui salma è stata profanata in circostanze ancora non chiare.

La donna esprime anche una sua convinzione sull'epoca in cui sarebbe avvenuta la profanazione della tomba di Pamela Genini, collocandola a ridosso dei funerali: "L'ho sempre sostenuto perché anche l’esame dei fatti mi porta a questa conclusione. Dopotutto, subito dopo il funerale, il corpo era ancora intatto, e la profanazione è avvenuta solo pochi giorni dopo, forse addirittura il giorno seguente".

Il caso ha preso avvio il 23 marzo 2026, quando durante le operazioni di traslazione del feretro gli operai hanno scoperto che la bara era stata manomessa. Una volta aperto il feretro, sarebbe emerso che al corpo era stata asportata la testa. Le indagini si sono concentrate su Francesco Dolci, conoscente della vittima attualmente indagato per vilipendio di cadavere.

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