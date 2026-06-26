Sorelle scomparse, zia Sofia rivela: "Dovevano andare via"

A Dentro la notizia, zia Sofia, l'anziana di 80 anni accusata di concorso nel sequestro di Alisya e Sarah, racconta in esclusiva che le ragazze stesse l'avrebbero rassicurata: "Quando hanno visto che la situazione stava precipitando mi hanno assicurato che tra martedì e mercoledì se ne sarebbero andate via".

La signora, però, ammette: "Anch'io ero preoccupata di essere scoperta". Sarebbe stata lei infatti ad aver tenuto le due sorelle nascoste nel suo appartamento nel quartiere Rio Fresco di Formia per quattordici giorni, convinta di fare un atto di ospitalità nei confronti di una famiglia in difficoltà.