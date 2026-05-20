Pamela Genini, il dossier sul femminicidio e la tomba profanata

A distanza di cinque mesi dalla sepoltura di Pamela Genini, si è scoperto che la sua tomba era stata profanata per asportarne e sottrarne la testa. Nelle settimane successive, tra la fine di marzo e aprile 2026, le indagini si sono intensificate con l'analisi dei filmati di sorveglianza e le perquisizioni nelle proprietà di Dolci , dove sarebbe stato repertato un capello biondo sospetto all'interno di una botola.

Il 14 ottobre 2025, Pamela Genini è stata uccisa a soli 29 anni dall'ex compagno Gianluca Soncin , che non avrebbe accettato la fine del loro rapporto. Dopo i funerali celebrati il 24 ottobre dello stesso anno a Strozza, la salma è stata riposta in un loculo provvisorio in attesa del completamento della cappella di famiglia. Durante l'inverno si sarebbero susseguiti episodi di presunte aggressioni denunciate da Francesco Dolci, conoscente della vittima, che l'uomo avrebbe collegato indirettamente alla situazione di Pamela.

Chi era Pamela Genini

Pamela Genini era una donna di 29 anni. A Dentro la notizia, Francesco Dolci la ricorda così: "Pamela era una ragazza dolcissima, una persona che voleva vivere. Ha sofferto tanto, ha avuto una vita molto difficile e soffriva per tante cose". Dolci sostiene anche che Pamela sarebbe stata una pedina involontaria di un traffico di soldi di organizzazioni criminali straniere: "Non si era resa conto, però era finita in un brutto giro. Ero preoccupato e ho cercato in tutte le maniere di aiutarla per uscirne fuori da queste situazioni".

La madre, però, nega il coinvolgimento della figlia in ambienti malavitosi: "Mia figlia non era una ragazza sprovveduta, stava lontano da certi giri. La nostra famiglia non ha mai ricevuto alcun tipo di minaccia. Quello che dice Francesco Dolci, secondo me, sono bugie. La pista perseguibile è quella di qualcuno ossessionato da lei".