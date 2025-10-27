Dopo tredici giorni di attesa, la cagnolina Bianca, appartenuta a Pamela Genini, la ragazza di 29 anni vittima di femminicidio a Milano, torna tra le braccia della famiglia. Il patrigno della vittima, dopo la denuncia per appropriazione indebita contro Francesco Dolci, racconta a Dentro la Notizia la difficile giornata della restituzione: "Dopo tredici interminabili giorni siamo stati costretti a esporre denuncia".

La riconsegna dell’animale, che sarebbe avvenuta in presenza delle telecamere, si sarebbe svolta in un clima di tensione: "Ci aspettavamo che qualcuno col cuore, non con tutte le TV al seguito, ci portasse questa cagnolina nella privacy della mamma", spiega il patrigno di Pamela. "Quando ci siamo accorti che fuori c’erano delle TV, abbiamo fatto intervenire i carabinieri perché non sapevamo chi ci fosse di preciso e non volevamo discussioni".

L'uomo ringrazia la trasmissione per il sostegno ricevuto: "Siete stati gli unici che ci hanno aiutato a riportare a casa Bianca tramite un'associazione e un legale indicato da voi". Parole sottoscritte anche dalla madre di Pamela: "Ringrazio ancora per tutto quello che avete fatto per noi".