SERIE TV25 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 26 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 26 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di mercoledì 26 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Idil va a vivere con Hatice e Enver.

La forza di una donna 2: cosa succede il 26 novembre

Idil accetta la proposta fattale da Hatice. La ragazza si trasferisce, quindi, nella casa di Hatice e Enver.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

