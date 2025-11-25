L'attrice Özge Özpirinççi, nei panni di Bahar Sarıkadı, in una scena di La forza di una donna

Voce dolce, limpida, capace di attraversare il dolore senza mai alzare i toni: Valentina Favazza è il volto invisibile e imprescindibile di Bahar, protagonista de La forza di una donna. "Non ho potuto prepararmi in anticipo", racconta "ma è stato tutto naturale: Özge Özpirinççi ha reso semplice ogni cosa". Attrice di voci e di sfumature, Favazza parla del doppiaggio come di un atto di empatia, dove la forza non nasce dal clamore ma dalla verità.

Bahar è un personaggio di grande intensità, sempre sospesa tra dolore e speranza. Come ti sei preparata per interpretarla? Hai qualche vissuto simile?

"Non ho potuto prepararmi in anticipo, come accade in qualsiasi altro lavoro di doppiaggio, perché noi doppiatori scopriamo il progetto solo il giorno stesso in cui entriamo in sala. Nel caso di Bahar, però, è stato tutto semplice... o meglio, naturale. L'attrice (Özge Özpirinççi, ndr) ha interpretato il personaggio in modo così profondo e autentico che per me è bastato "spalmarmi" sul suo modo di viverla".

Cosa ti piace di Özge Özpirinççi?

"La trovo estremamente intensa ed è un onore per me darle la mia voce. Lei mi ha reso tutto facile, anche nelle difficoltà, perché la sua recitazione era talmente viva da guidarmi senza sforzo".

Che emozioni hai provato?

"Emotivamente è stato intenso, a tratti spaventoso, ma anche potente. Io non ho esperienze simili a quelle di Bahar: veniamo da mondi diversi, anche per background e cultura. Però, come tutti, ho i miei dolori personali, e inevitabilmente ho attinto a quelli per darle voce, anche se non sono gli stessi del personaggio".

Qual è stato il momento più difficile da doppiare, quello che ti ha messo alla prova come attrice?

"Il momento più difficile da doppiare è stato quello in cui Bahar rivede per la prima volta suo marito. Personalmente non ho mai trovato questo personaggio troppo gradevole come uomo, ma fa parte del mestiere: bisogna calarsi nei sentimenti del personaggio anche quando non si condividono. Immagina questo: per anni curi le ferite di un’assenza, insegni ai tuoi figli a gestire il lutto, e poi quella persona ritorna, viva. Tutto ciò che avevi costruito dentro di te si sgretola in un attimo. È una scena che ho trovato dolorosa, perché dietro la gioia del rivederlo c’è il dolore di dover ricominciare da capo".