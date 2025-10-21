“Volevo chiedere aiuto. La cagnolina di mia figlia, Bianca , è ancora in giro con questo personaggio che si chiama Francesco. Si è dichiarato il suo fidanzato, ma era un suo amico", è la richiesta della mamma di Pamela che critica il presunto ex fidanzato di Pamela , "Lui sta trattenendo questo cagnolino in maniera illegale, lo ha sottratto da me in maniera oscena. Lo faccio per la mia figlia".

Pamela Genini, parla la mamma

Secondo quanto raccontato dalla donna, la cagnolina avrebbe bisogno di cure veterinarie il prima possibile: "Il cagnolino è fragile e ha bisogno di cure. Questa persona invece lo sta portando in giro per le trasmissioni televisive. Questa cosa mi fa stare molto male. Bianca deve tornare a casa. Lei è abituata a stare qui con noi”.

A Dentro la notizia, aveva parlato anche Alissa, una delle migliori amiche di Pamela Genini, per raccontare il rapporto violento tra la ragazza e il compagno Gianluca Soncin: "A settembre c’è stato un episodio violento. Lei mi ha chiamato e mi ha detto che lui le aveva rotto il dito lanciandogli una valigia. Non ho la foto della violenza perché lei cancellava i messaggi delle chat".

