La forza di una donna, intervista a Seray Kaya: "Preparatevi al colpo di scena di Şirin"

L'inconfondibile neo sotto l'occhio, la pelle chiara, il sorriso luminoso e allo stesso tempo un po' lunare, e la sua famosa cascata di capelli color caramello. Lei è Seray Kaya, classe 1991, ed è volata in Italia per conoscere il suo pubblico e i telespettatori di Verissimo (Qui l'intervista integrale). Noi l'abbiamo incontrata dietro le quinte e abbiamo scoperto una ragazza gentile, molto emotiva - come lei stessa ha raccontato, ha preso questa caratteristica da suo padre - e ironica.



Proprio in questa occasione, Kaya ha sfatato un mito: Şirin non ha i capelli ricci, sono frutto di lunghe ed estenuanti sessioni di piastra a onde e ferro per capelli. "Ogni giorno sul set li arricciavamo e con il passare del tempo si sono completamente rovinati e spezzati", ci racconta l'attrice, che oggi si presenta con una chioma lucidissima e leggermente mossa. Senza dimenticare una nota di riflessione: "Tutti ce l'hanno con Şirin ma non possono stare senza di lei. Non si va avanti senza Şirin".



Seray, iniziamo dal tuo personaggio, una cattivissima, una vera anti-eroina. Com'è stato prepararsi a questo ruolo?

"Non è stato tanto difficile, perché ero già pronta a interpretare un personaggio di questo genere. Sono sempre stata attratta dalle persone che hanno dei problemi di salute mentale. Nel 2010 ho scritto un cortometraggio, ho fatto molte ricerche e ho avuto l'opportunità di osservare da vicino una paziente schizofrenica. Şirin potrebbe non essere stata completamente schizofrenica, ma era comunque un personaggio disturbato, con gravi problemi. Per me lei è stata un modo per dare forma a tutto ciò che avevo già dentro e che volevo esprimere da tempo".



Nella vita reale, com'è il tuo rapporto con la protagonista Özge Özpirinççi, l'attrice che interpreta tua sorella nella serie La forza di una donna? Nella finzione siete molto in conflitto, ma nella realtà?

"Sul set abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria. C'era un'incredibile sinergia tra gli attori; eravamo tutti così uniti e uniti! È stato un progetto davvero speciale per tutti noi. Come donne, abbiamo portato la nostra sensibilità nei personaggi, ma dietro le quinte eravamo un gruppo molto armonioso. Özge, in particolare, è stata di grande supporto: è sempre stata incoraggiante, sia con me che con il mio personaggio. Siamo ancora in contatto e abbiamo coltivato una meravigliosa amicizia. Anche per questo ho amato così tanto questo progetto".



Ci sono tanti fan italiani che amano questa serie - e sono letteralmente pazzi del tuo personaggio! Ci sarà un'evoluzione, un riscatto per Şirin, o dobbiamo amarla così com'è, cattivissima?

"Preparatevi alle sorprese, perché Şirin è un personaggio pieno di colpi di scena. Se vi dicessi qualcosa rischierei di fare spoiler, ma penso che presto inizierete ad amarla. Dovete solo avere un po' di pazienza. Ci saranno dei cambiamenti: Şirin, che prima era odiata così tanto, forse imparerà pian piano a farsi capire, e magari anche a farsi voler bene. Però rimarrà sempre un personaggio forte, controverso, complesso. È fatta così: anche se tutti la odiano, nessuno riesce davvero ad andare avanti senza di lei. E questa, secondo me, è la chiave del suo fascino".