La forza di una donna, intervista a Seray Kaya: "Preparatevi al colpo di scena di Şirin"

Pubblichiamo l’intervista che l'attrice di La forza di una donna Seray Kaya ha rilasciato in esclusiva a Dreamers and Love Magazine, il mensile dedicato ai protagonisti delle serie turche più amate. Per altri contenuti il nuovo numero ti aspetta in edicola oppure su dreamersmagazine.mediaset.it
L'inconfondibile neo sotto l'occhio, la pelle chiara, il sorriso luminoso e allo stesso tempo un po' lunare, e la sua famosa cascata di capelli color caramello. Lei è Seray Kaya, classe 1991, ed è volata in Italia per conoscere il suo pubblico e i telespettatori di Verissimo (Qui l'intervista integrale). Noi l'abbiamo incontrata dietro le quinte e abbiamo scoperto una ragazza gentile, molto emotiva - come lei stessa ha raccontato, ha preso questa caratteristica da suo padre - e ironica.
Proprio in questa occasione, Kaya ha sfatato un mito: Şirin non ha i capelli ricci, sono frutto di lunghe ed estenuanti sessioni di piastra a onde e ferro per capelli. "Ogni giorno sul set li arricciavamo e con il passare del tempo si sono completamente rovinati e spezzati", ci racconta l'attrice, che oggi si presenta con una chioma lucidissima e leggermente mossa. Senza dimenticare una nota di riflessione: "Tutti ce l'hanno con Şirin ma non possono stare senza di lei. Non si va avanti senza Şirin".
Seray, iniziamo dal tuo personaggio, una cattivissima, una vera anti-eroina. Com'è stato prepararsi a questo ruolo?
"Non è stato tanto difficile, perché ero già pronta a interpretare un personaggio di questo genere. Sono sempre stata attratta dalle persone che hanno dei problemi di salute mentale. Nel 2010 ho scritto un cortometraggio, ho fatto molte ricerche e ho avuto l'opportunità di osservare da vicino una paziente schizofrenica. Şirin potrebbe non essere stata completamente schizofrenica, ma era comunque un personaggio disturbato, con gravi problemi. Per me lei è stata un modo per dare forma a tutto ciò che avevo già dentro e che volevo esprimere da tempo".
Nella vita reale, com'è il tuo rapporto con la protagonista Özge Özpirinççi, l'attrice che interpreta tua sorella nella serie La forza di una donna? Nella finzione siete molto in conflitto, ma nella realtà?
"Sul set abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria. C'era un'incredibile sinergia tra gli attori; eravamo tutti così uniti e uniti! È stato un progetto davvero speciale per tutti noi. Come donne, abbiamo portato la nostra sensibilità nei personaggi, ma dietro le quinte eravamo un gruppo molto armonioso. Özge, in particolare, è stata di grande supporto: è sempre stata incoraggiante, sia con me che con il mio personaggio. Siamo ancora in contatto e abbiamo coltivato una meravigliosa amicizia. Anche per questo ho amato così tanto questo progetto".
Ci sono tanti fan italiani che amano questa serie - e sono letteralmente pazzi del tuo personaggio! Ci sarà un'evoluzione, un riscatto per Şirin, o dobbiamo amarla così com'è, cattivissima?
"Preparatevi alle sorprese, perché Şirin è un personaggio pieno di colpi di scena. Se vi dicessi qualcosa rischierei di fare spoiler, ma penso che presto inizierete ad amarla. Dovete solo avere un po' di pazienza. Ci saranno dei cambiamenti: Şirin, che prima era odiata così tanto, forse imparerà pian piano a farsi capire, e magari anche a farsi voler bene. Però rimarrà sempre un personaggio forte, controverso, complesso. È fatta così: anche se tutti la odiano, nessuno riesce davvero ad andare avanti senza di lei. E questa, secondo me, è la chiave del suo fascino".
In Italia si è parlato tantissimo del cambio look di Şirin, da riccia a liscia. In particolare, molti fan de La forza di una donna hanno notato che sei passata dai capelli ricci a quelli lisci. Com’è nato questo cambiamento?
Tutti pensano che i miei capelli siano ricci, ma in realtà non lo sono! Quello stile lo avevamo creato apposta per un personaggio come Şirin. Per tre anni abbiamo realizzato quella pettinatura ogni singolo giorno sul set - un lavoro lunghissimo! - e da allora si è creata questa sorta di equivoco. Tutti mi chiedono come faccio i miei ricci o che prodotti uso! In realtà i miei capelli sono solo leggermente mossi, proprio così come li vedete ora. Sul set li arricciavamo ogni mattina con la piastra, e con il passare del tempo, facendo questo lavoro tutti i giorni, li ho completamente rovinati. Si sono bruciati, si sono spezzati… alla fine, per l'ultima stagione, ho dovuto usare una parrucca! (ride)".
Alcune tue colleghe hanno trovato l'amore sul set di queste serie amatissime dal pubblico. A te è successo qualcosa del genere, che dalla fiction sia passato anche nella vita reale?
"Le serie in Turchia durano così tanto tempo che, onestamente, non abbiamo nemmeno la possibilità di vedere qualcun altro oltre ai colleghi! Passiamo davvero moltissime ore insieme, e questo fa sì che le nostre relazioni, comprese amicizia e amore, si concentrino sul set. A volte, proprio perché viviamo tutto quel tempo insieme, può capitare di confondere un po' l'amicizia con l'amore… Comunque lavoriamo per ore e ore, quindi al di fuori del set è difficile avere una vita privata vera e propria".
Tu sei single o hai qualcuno accanto?
"Sono single... aspetto il vero amore".