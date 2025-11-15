La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 15 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
In montagna, la tensione aumenta quando due ragazzi, che gareggiano con le auto dei genitori, finiscono per tamponare l’auto di Sarp, con all’interno Nisan e Doruk.
Un attimo prima dell’incidente, però, Nisan vede in TV la foto di Yeliz, ma l’assenza di audio non le permette di capire il motivo della sua presenza sullo schermo. Insospettita, Bahar vuole telefonare a Yeliz per assicurarsi che stia bene, ma Sarp la convince che usare il telefono sia troppo rischioso, poiché gli uomini di Nezir potrebbero rintracciarli.
Nel frattempo, Emre si presenta a casa di Ceyda per offrirle un lavoro e la convince a iniziare subito. Emre propone un impiego anche a Hatice.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.