La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento , con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin , è andata in onda venerdì 14 novembre in prima serata su Canale 5.

Ercan Kesal (Sezai) e Vahide Percin (Guzide Yenersoy) in una scena di Tradimento 2

Mualla, ancora profondamente provata dall’allontanamento di Kahraman e dalla sua decisione di non occuparsi più degli affari di famiglia, si confida con Celal e poi decide di recarsi da Guzide per chiedere a Kahraman e Oylum di tornare a vivere con lei. I due accettano, mentre Oylum, sempre più tormentata dai dubbi sulle proprie origini, chiede a Celal di aiutarla a scoprire la verità sul giorno della sua nascita.

Nel frattempo, Kahraman incontra Sezai e gli confessa di trovarsi in grande difficoltà, ammettendo di non riuscire ancora a considerarlo davvero suo padre. Sezai, chiamato ad affrontare l’udienza per il divorzio da Guzide, dichiara pubblicamente di amarla ancora e di non voler separarsi da lei.



Intanto, Dundar riesce a prelevare Oyku da scuola a causa di un malinteso con la maestra e Tarik, portandola con sé.

Kahraman e Oylum accettano l’invito a cena a casa di Guzide, ma anche Mualla decide di presentarsi senza invito, portando con sé dei piatti preparati apposta per l’occasione. La serata diventa per lei un tentativo di chiedere scusa a Guzide e alla sua famiglia per le sofferenze causate, anche se resta il dubbio sulla sincerità delle sue parole. Nel frattempo, Umit, impegnato alla festa di compleanno di Asya, ottiene un inatteso successo personale. Dundar, spacciandosi per fratello di Oyku, la riporta a casa e insieme preparano una cena a sorpresa per Yesim, che però reagisce con irritazione. Tarik, convinto che sia stato Ozan a prendere la bambina, si reca da Guzide ma viene cacciato; furioso, si dirige poi da Yesim, ma Umit lo precede avvertendo la donna, e Oyku inventa una bugia per coprire la verità.

Guzide si reca da Nermin, la vedova del medico che la fece partorire, e scopre che nel 1998 era presente anche un altro uomo, Lutfu Taninir, sul quale inizia a indagare. Il giudice approva la scarcerazione di Selin in attesa del processo. Yesim confessa a Guzide di aver filmato Tarik mentre uccideva Korkmaz, ma di aver perso il video; Guzide chiede così l’aiuto di Tolga per recuperarlo. Intanto, Sezai, venuto a sapere dell’aborto di Ipek, si reca da lei deciso a consegnarla alla giustizia per l’omicidio di Serra, ma Neva aiuta la ragazza a fuggire di nascosto.

