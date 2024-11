Da Vahide Perçin, amata Hunkar di Terra amara, a Özlem Tokaslan di DayDreamer, scopriamo il cast della serie turca Tradimento in onda dall'1 dicembre in prima serata su Canale 5

Tradimento è il nuovo atteso titolo di produzione turca che andrà in onda in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La prima puntata della serie turca andrà in onda domenica 1 dicembre in prima serata su Canale 5.

La dizi ha come protagonista Vahide Perçin, l’amatissima Hunkar Yaman di Terra Amara. Nel video qui sopra, scopriamo il cast e i personaggi della serie Tradimento.

Tradimento, il cast e i personaggi

Oltre alla sua protagonista, Tradimento è ricca di volti già noti al pubblico italiano: da Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti.

Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all'amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice.

Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE