La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
13 agosto 2025

La forza di una donna, la puntata del 13 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 13 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna

La forza di una donna: la trama del 13 agosto

Jale è decisa a lasciare Musa e sceglie di interrompere la relazione. Doruk, racconta a Nisan una cosa che ha sentito a scuola e la bambina resta molto turbata.

Bahar prende in mano la situazione e trova un modo per convincere i suoi figli che quello che hanno detto a Doruk non è vero.

A Sirin viene recapitato un messaggio a casa e la ragazza inizia ad avere paura. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

