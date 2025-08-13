Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 13 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna: la trama del 13 agosto

Jale è decisa a lasciare Musa e sceglie di interrompere la relazione. Doruk, racconta a Nisan una cosa che ha sentito a scuola e la bambina resta molto turbata.

Bahar prende in mano la situazione e trova un modo per convincere i suoi figli che quello che hanno detto a Doruk non è vero.

A Sirin viene recapitato un messaggio a casa e la ragazza inizia ad avere paura.

