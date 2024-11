Vahide Perçin, l'amata Hunkar di Terra Amara, è la protagonista di Tradimento, la nuova serie turca in onda prossimamente su Canale 5

L’attesa serie turca Tradimento farà il suo debutto in Italia in prima serata su Canale 5. La dizi ha come protagonista Vahide Perçin, l’amatissima Hunkar Yaman di Terra Amara.

Girata a Istanbul, nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata, Tradimento è ricca di volti già noti al pubblico italiano: da Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara.

Tradimento racconta un dramma familiare, in cui una lunga scia di segreti e bugie si intreccia alla vita di ogni personaggio.

Tradimento, la trama della nuova serie turca di Canale 5

Vahide Perçin interpreta Güzide, una rispettata giudice di famiglia, una donna rigorosa, di sani principi e dal carattere inflessibile, avvezza a esercitare il potere sia a casa sia al lavoro.

Güzide vive per la sua famiglia - composta dal marito Tarik (Mustafa Uğurlu) e da due figli, la giovane Oylum (Feyza Sevil Güngör) e l’ingegnere Ozan (Yusuf Çim) -, mantenendo sempre una certa distanza e imponendo ai ragazzi ciò che ritiene giusto.

Sarà un incontro casuale a mettere improvvisamente in crisi tutte le certezze che Vahide ha sempre avuto.

Tradimento, quando va in onda la nuova serie turca

Tradimento, nuova serie di produzione turca, andrà in onda prossimamente in prima serata su Canale 5. La serie sarà visibile anche in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

