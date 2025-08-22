Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 25 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 25 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 25 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 25 agosto
Dopo essersi allontanata dalla festa, Zeynep fa perdere le sue tracce.
Alihan è in preda al panico e non si dà pace perché si sente in colpa ed è preoccupato per Zeynep. Anche Yildiz è preoccupata per la sorella che sembra essere svanita nel nulla, senza lasciare tracce.
