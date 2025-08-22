Forbidden Fruit 2, la puntata del 22 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 22 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Halit (Talat Bulut) e Yildiz (Eda Ece) in Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 22 agosto

Ender si reca nell'ufficio da Halit per parlare di affari. Bulent, un amico comune, riempie di complimenti Ender, suscitando la gelosia di Halit. L'uomo fa visita alla ex moglie, con la quale condivide un momento di intimità.

Zeynep confessa a Yildiz di non amare Cem. La ragazza è intenzionata a parlargli per chiarire la sua posizione, ma non trova l'occasione giusta per farlo prima dell'evento di promozione per l'azienda tessile di Alihan.

Durante la serata, Alihan bacia Zeynep dichiarandole nuovamente i suoi sentimenti. Zehra, senza essere vista, assiste alla scena.

Quando Cem annuncia pubblicamente di essere fidanzato con Zeynep, Zehra racconta platealmente del bacio tra la ragazza e Alihan.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE