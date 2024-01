İbrahim Çelikkol interpreta Mehdi in My home my destiny e Hakan in Terra amara: conosciamo meglio i due personaggi e le loro caratteristiche

Mehdi nella serie My home my destiny e Hakan in Terra amara sono due dei personaggi più amati e discussi delle serie tv di produzione turca.

I due ruoli hanno in comune il volto dell'attore turco İbrahim Çelikkol. Una vera sfida per Ibrahim che si è confrontato con due personaggi complessi e molto diversi tra di loro.

Nel video qui sopra, scopriamo i ruoli di İbrahim Çelikkol e le principali caratteristiche dei due personaggi.

Le differenze tra Mehdi di My home my destiny e Hakan di Terra amara

Nel 2019, l'attore turco ottiene il ruolo di Mehdi, il protagonista maschile di My home my destiny accanto a Demet Özdemir.

Nonostante l'amore per Zeynep, Mehdi si caratterizzerà come un personaggio amato e odiato in egual misura dai fan della serie.

Rabbioso, geloso, violento e spesso con manie di controllo verso Zeynep, Mehdi rispecchia i tratti negativi di alcuni rapporti. L'interpretazione di İbrahim Çelikkol riesce a cogliere l'essenza di un uomo che non vuole accettare il rifiuto da parte di una donna.

Dal 2021, l'attore turco diventa uno dei protagonisti di Terra amara grazie al ruolo di Hakan.

Hakan è un ricco imprenditore che arriva a Cukurova per vendicare la morte di suo fratello Erkan.

Mentre Mehdi è istintivo e violento, Hakan ha un carattere scaltro e calcolatore. La sua vendetta non sarà guidata dall'ira ma da studiate mosse per poter distruggere i suoi nemici.

Proprio per questo motivo, Hakan si avvicina prima a Zuleyha e poi all'azienda Yaman e utilizzerà una falsa identità.

Chi è l'attore di Hakan in Terra amara: anni, carriera, vita privata

İbrahim Çelikkol è un attore turco di 41 anni. Nato il 14 febbraio 1982 a İzmit, inizia la propria carriera come modello. Inizia a recitare dopo essere stato scoperto dal regista turco Osman Sınav, e in poco tempo diventa un volto popolare grazie alle serie TV e ai film a cui prende parte.

Nel 2019 è diventato papà di Ali, nato dal matrimonio con Mihre Mutlu. Dopo essersi sposati nel 2017, la coppia ha divorziato nel 2022.

